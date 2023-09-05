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交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO和男友沒有互加好友。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會透過社交軟體關心好友生活，不過近日有女網友發文表示，她的男友不讓她加臉書等社交軟體，讓她好奇其中原因，「想問問有情侶在一起，卻彼此沒有加入任何社交軟體的嗎？」貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她和男友已經交往3個多月，但雙方卻一直沒有互加臉書好友和其他社交軟體，「他自己說不要加，因為他沒在用」。

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原PO坦言，她起初確實沒開口要求互相加好友，對此也不在意，但最近突然好奇其中原因，「想問問有情侶在一起，卻彼此沒有加入任何社交軟體的嗎？」

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文一出，有網友覺得原因不單純，「不給加任何好友，通常都有問題。一，感情不穩定，怕公開分手還要解釋；二，你只是第三者、地下情人」、「你見不得光，結案」、「去看看他的臉書或IG吧！很有可能是別人的老公」、「他有問題，真的，快分吧」、「你是不能公開的那一個」、「你不要被騙當第三者」。

不過也有網友表示，「沒加+1，目前沒有覺得這樣不妥」、「為啥一定要互加？會因為不加而分手的也太幼稚」、「我跟我男友也沒有在互加，彼此只有LINE而已，因為他是真的沒有在用其他軟體」、「我跟我老公也不互加欸，結婚近十年」、「我連續3任都沒有加過對方的FB、IG，純粹不想看一些不想看到的東西」。

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