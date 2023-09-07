快訊／中南部小心！大雷雨襲擊6縣市　山區暴雨國家警報又響

▲今日有午後雷陣雨。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到大低壓帶影響，各地午後出現明顯降雨，中央氣象局發布豪雨特報、大雷雨即時訊息及山區暴雨災害告警，目前中南部出現劇烈雨勢，當地民眾要特別小心。

氣象局針對臺南市、雲林縣、嘉義縣、南投縣、彰化縣、嘉義市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象局針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至16時50分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

今受低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（７）日屏東縣地區及南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市山區有局部大雨或豪雨，中南部、東半部地區、基隆北海岸及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

大雷雨示警區域

彰化縣 芬園鄉、員林市、田中鎮、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、溪州鄉

南投縣 南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉

雲林縣 斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉



嘉義市 東區

嘉義縣 大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

臺南市 白河區、東山區