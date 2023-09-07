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快訊／大雷雨開轟南高屏　雨彈連炸1小時！警戒範圍出爐

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者林振民攝）

▲今日有午後雷陣雨。（圖／記者林振民攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到大低壓帶影響，各地天氣不穩定，中央氣象局發布大雨特報，另針對南高屏發布大雷雨即時訊息，民眾出門要留意天氣變化。

氣象局針對高雄市、臺南市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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今受低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，臺灣中南部、東半部地區、基隆北海岸及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

大雷雨警戒區域：

臺南市：麻豆區、官田區、大內區、佳里區、西港區、七股區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區

高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、甲仙區、杉林區、內門區

屏東縣：屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉

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