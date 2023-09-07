「季風低壓環流」今明全台午後炸雷雨　慎防急雨積水

▲受到季風低壓環流影響，今明兩天台灣各地午後易有劇烈大雷雨。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到「季風低壓環流」影響，今明兩天台灣各地水氣多、午後易有劇烈大雷雨，慎防急雨積水。週六起「季風低壓」南移，北台灣天氣穩定，晴時多雲。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(7、8日)兩天受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，平地應注意「急雨積水」，山區已有連日大量降雨，亦應注意「坍方、落石、土石流」的發生。

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今日各地區氣溫：北部22至34度、中部23至34度、南部24至35度、東部23至34度。

▲左圖：華南、南海至台灣一帶有雲層消長。右圖：鴛鴦颱風8日晚至9日晨其中心擦過日本本州東側或其近海，但強度沒有發展、仍為「輕颱下限」。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

週六(9日)「季風低壓」的水氣帶往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，北台灣天氣穩定、晴時多雲。下週日至週三(10至13日)微弱東北風影響，除了迎風面東北部及山區偶有局部短暫少量降雨的機率，各地天氣穩定、晴時多雲；週六起早晚天氣稍涼。

最新(7日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第13號颱風「鴛鴦」在日本南方海面，向東北快速前進，8日晚至9日晨其中心擦過日本本州東側或其近海，但強度沒有發展、仍為「輕颱下限」。