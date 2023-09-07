今天還是有大雨！「整片發紅」降雨趨勢圖曝　周末雨停秋意濃

▲今日天氣不穩定。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日持續受到大低壓帶影響，各地天氣不穩定，容易有局部大雨或豪雨，今日白天宜花都會有短延時豪雨，降雨時間長，午後在中南部及各地山區也會出現明顯雨勢。周六開始天氣逐漸趨穩，剩下南部、東南部雨勢較大，周日水氣進一步減少，且清晨各地氣溫略降，天氣較為涼爽。

氣象局預報員朱美霖表示，今明兩日台灣受到大低壓帶影響，今日白天宜花整天都有短延時豪雨，降雨時間長，午後中南部、各地山區降雨加劇，今晚到明晨午後雷雨趨緩，但宜花降雨持續且伴隨較大雨勢。

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明日仍受低壓帶影響，北台灣降雨趨緩一些，不過中南部、東半部還是有顯著降雨。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

周末低壓帶逐漸南移，周六仍有較多水氣，南部、東南部雨勢較大，南部有局部大雨，北台灣轉為午後陣雨，迎風面有短暫零星陣雨。周日水氣再減少，南部、東南部整天陣雨，其他地區剩下午後陣雨。

周末低壓帶東北方將形成低氣壓，在周日、下周一離台灣較近，並為台灣帶來東北風環境，各地清晨氣溫略降1到2度，約22到24度。

下周水氣再更進一步減少，各地多雲到晴，但低氣壓遠離，大環境轉為偏弱風，氣溫略升，另南海低壓帶會稍微發展起來，南邊水氣也會增多。

今年第13號颱風鴛鴦今明兩日往北北東移動，明日下半天接近日本本州，周六往東北移動到海面，預計周日減弱為溫帶氣旋，雖然對台灣沒有影響，但周末前往日本活動要多加留意颱風。

▲鴛鴦颱風往日本移動。（圖／氣象局）