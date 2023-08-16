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大陸 大陸焦點 特派現場

13歲小妹遭3醉漢搭訕威脅！當場反殺「單刀1挑3」…2男全身掛彩

▲▼13歲女被3醉漢叫囂圍毆。（圖／翻攝自微博）

▲13歲女被3醉漢叫囂圍毆。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省滕州市3名男子喝醉，深夜在一處社區樓下喧鬧，引發一名少女住戶不滿喝斥。當時，3男叫囂要上樓揍她，並言語性騷擾。少女當場反擊，拿了家裡菜刀衝下樓教訓3人。3人嚇傻緩頰，「我們也是說著玩嘛！」但仍被砍得鮮血直流。警方隨後到場逮捕少女，但網友曝光指出，女孩只有13歲，「是未成年被3男威脅和性騷擾。」

據《極目新聞》報導，近日，山東滕州一少女深夜與3名男子發生爭執，持刀將對方2人砍傷。

現場影片顯示，一名男子坐在地上，面部有一道傷口流著血，另一名男子躺在不遠處，聲稱被一名女孩持刀砍傷。影片發布者配文稱，「3名男子路邊喝酒隔空對罵樓上女孩，還聲稱要上樓找她，女方下來砍傷對方，一人傷了面部，一人傷了胳膊。」

▲▼13歲女被3醉漢叫囂圍毆。（圖／翻攝自微博）

▲女孩被威脅，下樓反擊。（圖／翻攝自微博）

另一段影片則顯示，有多名警員趕到了現場，並對雙方展開詢問。一名男子稱，是女孩先拿著刀下了樓。女孩則回答，她當時問樓下是誰在吵，對方幾人卻揚言要上樓揍她，她才拿著菜刀下了樓。接著男子回應，「我們也是說著玩嘛！」見女孩情緒有些激動，警方讓男子不要再說話，隨後將女孩帶走。

此事於8月8日深夜發生在山東滕州奧體華府小區附近。目前，警方已介入處理。

有知情網友曝光指出，女孩僅有13歲，是一名未成年，許多人紛紛留言力挺女孩稱，「13歲小女孩大晚上被3個陌生醉漢挑釁，小姑娘好棒！ ​ 」、「新聞半句不提女孩被性騷擾 」、「13歲還是孩子 」。

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