色大叔強抱國中女司令台後性侵！2天後下跪道歉　判決出爐

▲台南56歲王姓男子在小學司令台後性侵少女，犯行都被學校監視器拍下。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台南報導

台南56歲王姓男子從網路認識國中少女小鈴(化名)，兩人見面後一同在某小學散步聊天，不料行經司令台後時，王男竟突然強抱小鈴並指侵得逞。案發兩天後，王男又在小學內攔截小鈴，當場下跪道歉，被路過的老師撞見報警處理。案發後王男雖不認罪，但他犯行都被學校監視器拍下，被法官依犯成年人對少年犯強制性交罪，處4年6月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，王男透過臉書認識14歲少女小鈴，兩人互加LINE好友後，王男得知小鈴平日會搭車到某國小下車，再騎腳踏車回家，於是告知小玲要找她見面後，於前年10月6日下午5時許在國小停車場等候小鈴放學。

當天王男一見到小鈴，就拿出一盒葡萄乾送她，兩人在校內散步邊聊天，不料走到司令台後方時，王男竟一手環抱住小鈴，強行指侵得逞。小鈴被嚇到無法動彈，直到王男逞慾後放開她，她才逃離現場。

過兩天後，王男又在小學的腳踏車停車場等待小鈴，一看到她就下跪道歉，被路過的國小幼兒園老師看到，察覺有異上前詢問。王男見狀心虛馬上逃離現場，老師則向警方報案，全案才曝光。

全案審理時，王男辯稱不知道小鈴是國中生，兩人認識後曾約在國小見面3次，案發當天他抱住小鈴時有碰到胸部，所以後來才請求她原諒，並沒有對她強制性交。而且當天天還未黑，一定有人還在附近，他們在司令台至少停留10幾分鐘，小鈴如果受害應有時間呼救，而且他也想和解，是小鈴和她父母不願意，希望法官能輕判。

法官檢視國小監視錄影光碟，畫面中王男在司令台後，從後方環抱小鈴，伸手在小鈴身體上下滑動，與小鈴指控吻合，且小鈴為青少年毫無社會經驗，因過度驚嚇，在被性侵時無法應變並不違常情。審酌王男犯後毫無悔意，依犯成年人對少年犯強制性交罪，處4年6月徒刑，全案還可上訴。