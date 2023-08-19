色男看上女兒國中學妹「廟前硬上」　行車紀錄器全都錄...下場慘了

▲桃園市郭姓男子去年2月開車搭載女兒之學妹機會，載至大園區某土地公廟前，違反少女意願強制指侵與性侵得逞，車上行車紀錄器錄音成為鐵證。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子覬覦女兒仍就讀國中之學妹美色，去年2月間開車搭載僅14歲少女到大園區某處土地公廟前，在車上竟對少女伸性侵得逞，少女家人事後報警提告；桃園地院審理時，郭男坦承犯行，警方則提供被告案發時，車上行車紀錄器錄音之譯文佐證，法官審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月，全案還可上訴。

檢警調查，38歲的郭姓男子明知少女僅14歲，且是自己女兒國中之學妹，去年2月24日晚間10時30分許，郭男開車搭載少女到大園區某處土地公廟前，趁四下無人之際強制性交得逞。

少女事後回家哭訴，案經少女家人向大園警方報案提告，桃園地檢署檢察官依妨害性自主罪嫌將郭男提起公訴。

桃園地院審理時，郭男坦承犯行不諱，少女亦指控被告知悉其實際年紀，且於案發時地，以違反其意願，將手指、下體硬上過程等語；警方則提供被告行車紀錄器譯文與影像光碟截圖，刑事局之鑑定報告，證明少女陰道深處檢出男性DNA均與被告之DNA相符等證據佐證。

法官審酌，被告明知少女僅14歲，思慮未臻成熟，欠缺完足之判斷性自主能力，未能克制己身慾望，違反少女意願強制性交得逞，但犯後坦承犯行，並與告訴人少女與少女之父達成和解，審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月，全案還可上訴。