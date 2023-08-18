噁男一天6露鳥！淫問制服妹：給我摸一下　闖國小「朝全班DIY」

▲胡男1天之內對女童、制服女學生、少女等數人脫褲掏鳥DIY，甚至還出聲噁問「給我摸一下」。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者蔡怡萍／高雄報導

胡姓男子騎機車在高雄市亂晃，到處尋找下手目標，還擅闖民宅庭院對著2名女童打手槍，或是對路旁穿制服的國中女脫褲噁稱「要不要給我摸一下」，甚至衝進國小校園內，面對一群小學生露出下體猥褻，一整天之中6度露鳥，多名學生或女子受害，胡男被依公然猥褻等罪，處應執拘役80日。

判決指出，從事保全的胡男2022年8月2日上午9點多騎著車出門亂晃，行經高雄楠梓一處住宅，見大門沒關擅自騎進內部庭院，對著正在玩耍的10歲、7歲2名女童脫下褲子套弄，阿嬤聽見車聲外出查看，撞見胡男噁行立即喝斥，但胡男卻先假裝離開後，等阿嬤進入屋內再度折返，徒步走進停車棚下露鳥，這次阿公氣憤出門趕人，胡才匆忙騎車離去。

同日中午，胡男又騎著車看見穿著制服的國中女獨自行走，刻意將車停擋在她面前掏鳥，還問「要不要給我摸一下」；接著又遇到遛狗中的未成年姊妹花，下車擋住去路並再度脫褲，不到一小時內，又對騎腳踏車等紅燈的女子掏鳥甩動；最後甚至闖進國小校園，當著一群學生的面脫褲自慰，老師驚見胡男做出噁心舉動，立即拿出手機錄影蒐證，隨後提供畫面向警方報案。

多名受害者與目擊者都出面指證，橋頭地院審理後，認為胡男故意挑女童、身穿學校制服、或年輕女子為目標，在公共場所裸露撫摸下體，導致對方大受驚嚇，有部分受害者表示無調解意願、有部分已和解撤告，依照成年人故意對兒童犯公然猥褻罪、公然猥褻罪等，共5罪，處應執行拘役80日，可易科罰金，仍可上訴。