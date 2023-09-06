下班注意！20縣市豪大雨特報　午後劇烈雷雨再炸2天

▲午後大雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

下班注意，氣象局今(6日)傍晚針對20縣市發布豪大雨特報，持續受低壓帶及午後對流影響，明天和周五(7日~8日)各地天氣仍不穩定，易有短暫陣雨，午後中南部、東部、各地山區依舊有局部大雨或豪雨。周末琉球海面又有低壓形成，需觀察熱帶系統是否發展，下周也可能有熱帶系統和颱風生成機會。

氣象局今下午17時針對20縣市持續發豪大雨特報，氣象局表示，低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、宜蘭縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台北、新竹市、台中、雲林、南投、台南、馬祖及其他山區有局部大雨，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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中央氣象局預報員葉致鈞表示，周五(8日)之前，持續受低壓帶影響，各地天氣不穩定，容易有短暫陣雨或雷雨，受到午後熱力作用影響，中南部、東半部和各地山區有局部大雨或豪雨，雨勢與今天(6日)差不多。

周六琉球附近海面將有低壓形成，葉致均表示，琉球附近海面熱帶系統發展可能在周末，但仍要觀察，不見得會發展得起來。此外，下周南海到琉球群島附近多少會有熱帶系統生成機會，但還要再觀察。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

不過葉致均指出，周六(9日)開始，因琉球附近海面低壓形成，會把低壓帶水氣往南邊帶，水氣會減少，周六和周日(9~10日)南部、東半部仍有降雨情況，但雨勢會比較小，因環境場偏北風，周末這2天，基隆北海岸、宜蘭也會有零星降雨。

下周受乾空氣影響，葉致均表示，各地天氣轉趨穩定，除花東、恆春半島有局部降雨外，午後陣雨也會少一點。

溫度部分，葉致均表示，未來一周普遍溫度大約在30到34度。

▲今天傍晚17時20縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）



112/09/06 17:00發布豪雨特報

影響時間：06日下午至06日晚上

豪雨：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣

大雨：基隆北海岸、台北市、新竹市、台中市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區、馬祖地區



