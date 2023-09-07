不只睡女婿！桃園岳母爆慣犯「上個是警察」：還告人家性侵

▲人妻爆料媽媽還曾婚外情一位警察。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名桃園人妻今（7）日在爆料公社發文，遭先生背叛出軌，對象竟是親媽，一次兩個家都沒了，曝光多張關係複雜、毀三觀的對話截圖。其中，母女倆攤開對質中，兩人談到要提告，人妻嗆聲，「告啊，妳忘記了妳婚外情也告了一個警察嗎？他婚外情應該沒有打過官司吧？」曝光親媽慣犯行徑。

人妻在對質時，希望母親簽字與父親離婚，媽媽卻說，「妳沒權力讓我簽這字，因為妳爸欠我更多。」她便回，「我如果婚外情報上去，老爸用這件事來訴請離婚，你們要賠的絕對更多」、「要不要簽在妳。」媽媽則嗆，「要我簽這字，我就告他」、「讓事情更大，反正我也無所謂。」

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人妻見狀怒懟，「告啊！妳忘記了妳婚外情也告了一個警察嗎？他婚外情應該沒有打過官司吧？」媽媽則急辯解，「那不算婚外情，抱歉，是對方性侵我。」

另外，人妻也在對話中嗆，「做小三上癮？」「妳比較髒欸！用過警察、用別人老公，下一個呢？」「我會幫妳上爆廢，讓全台灣都知道妳會上別人老公」、「上警察、上我老公。」該人妻也在貼文留言區透露，「我媽是慣犯，上一個是警察，還告人家性侵。」

▼人妻稱媽媽是慣犯。紅圈為原PO回覆。（圖／翻攝自爆料公社）