遭陳吉仲怒告加重誹謗罪　邱毅質疑：他在緊張什麼？

▲前立委邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於超思公司進口巴西雞蛋引發爭議，農業部長陳吉仲昨日揚言提告前立委邱毅加重誹謗罪，並對台北市議員徐巧芯提起民事求償訴訟。邱毅7日表示，陳吉仲明知他的評論在法律上構不成誹謗，卻還大張旗鼓的提告，打一場必輸的官司，懷疑「他在緊張什麼？陳吉仲為何如此敏感？這下得好好深入查查。」

面對超思公司進口巴西蛋爭議，陳吉仲昨日在記者會中公開合約內容，點名邱毅指控他與超思負責人秦語喬的老公熟識，才把有油水的生意給超思，以及徐巧芯指政府進口蛋是謀財害命，是嚴重污衊農業部、食藥署同仁，委請律師對兩人提出民、刑事告訴。

陳吉仲說，邱毅誣陷他跟超思負責人老公熟識，徐巧芯指控政府進口蛋謀財害命，但業部同仁從今年二月開始啟動進口雞蛋專案，不眠不休聯繫，最後協助採購的進口商也是不計獲利幫助解決缺蛋問題。因此，為了農業部辛苦同仁和貿易夥伴，「該提告的一定會提告，且今天就會對兩人提出告訴。」

對此，邱毅今日表示，陳吉仲在輿論的強大壓力下，被迫公布畜產會與超思的合約，並說完全沒有圖利的空間。但根據日本關務資料，巴西雞蛋進口到日本的均價是3.8元，可是同樣的巴西雞蛋進口到台灣，超思卻報價5.1元，質疑「這中間的差價是怎麼回事？台灣向美國買武器是冤大頭，難道向巴西買雞蛋，也要做冤大頭嗎？」

「陳吉仲說超思貿易沒有油水，那台日之間的價差是不是油水？油水就是利潤，沒利潤的貿易超思肯做嗎？既然有利潤，再加上一億多元的補助，不叫做獨厚超思的秦語喬，要用什麼文字來形容？」邱毅指出，陳吉仲不能忍受被指控與超思負責人秦語喬的老公熟識，才把有油水的生意給超思，但秦語喬老公是國內雞蛋銷售的大盤商，在農業界並非無名之輩，陳吉仲認識他有什麼奇怪的？陳吉仲為何如此敏感？明知該評論在法律上構不成誹謗，卻還大張旗鼓的提告，打一場必輸的官司，懷疑「他在緊張什麼？這下得好好深入查查」。

至於徐巧芯指政府進口蛋是謀財害命，邱毅認為，這在法律上是有些爭議的空間，但仍是可受公評之事，評論也有所本，在法庭上有得爭辯的，這也是徐巧芯所樂見的。

邱毅說，巴西發生禽流感疫情，後來還被列為疫區，為什麼超思還要堅持進口巴西蛋？巴西供貨的蛋商聽說是當地大台商，一向與民進黨交好，還曾熱情接待過來訪的民進黨官員。陳吉仲既已公布超思合約，也可公布巴西供貨的蛋商身份，好讓外界確認他有沒有出席巴拉圭總統就職典禮。