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快訊／賴清德親回老家被控違建　點出「2關鍵時間」闢謠

▲▼副總統賴清德。（圖／記者陶本和攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者陶本和攝）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

針對副總統賴清德老家被外界質疑違建的問題，新北市政府6日認定違建，但隨即「改口」稱若能證明建物在民國70年2月15日前就存在的事實，可認定為合法房屋。對此，賴清德7日親自回應，點出兩個關鍵時間點，老房子在民國60年就拿到門牌，而北部區域計畫是在民國70年，房子的存在根本沒有違反區域計畫管制的要求。

賴清德表示，他們家是礦工的工寮，是在北部區域計劃進行建築管制，民國70年以前就存在， 老房子是他出生長大的地方，也在民國60年左右拿到門牌號；北部區域計劃進行，是民國70年2月份；換句話說，房子的存在，在根本上是沒有違反區域計畫管制的要求，也沒有所謂違建的問題，「兩個時間點都很清楚！」

賴清德說，新北市府曾在民國100年，核發合法房子要點，是在民國100年10月份發布的，家裡的老房子年久失修會漏雨，在民國92年至93年之間，媽媽跟兄弟就修建，基本上也沒有違反新北市府的相關規定，「我們願意尊重新北市府調查，有需要配合改進都會配合」。

對於如何證明沒有違建問題，賴清德說，門牌號碼就是證明，而且新北市政府也可以調航照圖，就能看的出來，房子民國70年前就存在，新北市府給予老家的門牌號碼，是在民國60年左右，所以必然房子在60年前就存在，北部區域計劃開始實施的日期就存在，門牌號碼的存在就是證明，新北市府有資料，「可以看新北市府發給他家門牌號碼的日期，是否在區域計畫開始實施之前，或是調航照圖」。

賴清德強調，新北市府可以做這些事情，就可以釐清社會的疑慮，如果有需要配合，包括各種提供資料，或者進行什麼程序都願意，「基本上當時是挖煤礦的時代，那排都是工寮 ，住的人都是礦工，不是大家所想像的情況」。

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