再興小學董事長涉侵占4000萬校款　北市教育局回應了

▲北市再興小學侵占4000萬元案，圖為校長楊珩。（圖／記者劉昌松攝）



中央社

台北市私立再興小學董事長等人被控侵占超過4000萬元校款，今天遭檢調搜索約談。台北市教育局表示，將組專案小組調查，若有違法情事可開罰最高150萬元，並命限期歸還。

台北市私立再興小學在今天在官網發布聲明表示，此案已進入司法程序，校方皆配合提供資料以釐清案情，目前校務營運基金充足，校務運作正常，學生受教權益不受任何影響，請家長放心。

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台北市教育局查明後透過文字訊息表示，再興小學法人歷年預決算皆經過會計師查核簽證，再提董事會監察人確認，並由董事會決議後函報教育局，也有建立內部控制制度管控學校及法人經費支用。

針對學校疑似有額外收取費用未入學校或法人帳戶一案，教育局指出，將組成專案小組調查，若有違反「私立學校法」第52條或「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」情事，將依法裁處最高新台幣150萬，並按次處罰至改善為止，同時限期歸還，否則由學校法人全體董事負連帶責任。

檢調獲報，再興小學張姓董事長等人民國102年至112年間，涉嫌把向學生家長收取的費用存入指定人頭帳戶，侵占金額初估超過新台幣4000萬元。

台北地檢署今天指揮法務部調查局台北市調查處，執行搜索包含張姓董事長、楊姓校長辦公室等12處所，預計訊問張姓董事長等9人，全案朝刑法公益侵占罪、洗錢防制法等罪偵辦。