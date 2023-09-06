快訊／董事長侵占再興小學4000萬　辦公室搜出千萬現金移送北檢

▲台北私立再興小學董事長張光正涉嫌侵占校款遭移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市知名私校再興小學董事長張光正，涉嫌在過去10年間，侵占家長支付的美語課等才藝費用餘額，存入人頭帳戶，侵占金額高過4000萬元，台北地檢署6日指揮調查局搜索約談董事長張光正、校長楊珩及相關承辦人員，檢察官訊後依公益侵占等罪諭令楊珩20萬元交保，張光正則等待檢察官複訊中。

教育博士朱秀榮在1949年12月25日創立再興幼稚園，1953年成立小學部，1962年增設初中部，1970年奉准增設高中部，是台北老牌的私立學校，傑出校友包括美國前勞工部長趙小蘭、榮獲光電最高榮譽「英國蘭克獎」的鄭驊博士，鈺創科技公司董事長盧超群博士等，此外，和信辜家包括辜啟允兄弟姊妹，以及前總統馬英九等政要二代都曾就讀再興，校友會包括台北分會、北加州分會、南加州分會、紐約分會。

朱秀榮過世後，交由兒子接棒，再興高中極力挖角栽培籃球隊，在高中聯賽屢獲佳績，後來因為過於專注於體育賽事，導致升學率大幅下滑，學校董事會決議解散球隊，重回升學導向，現在除了疫情期間，幾乎每年暑假期間都會舉辦遊學活動，帶著學生到美國體驗異國學習環境。

▲再興小學校長楊珩因涉嫌公益侵占罪，交保20萬元。（圖／記者劉昌松攝）

不過要想進入再興並不容易，除了每年學雜費約20萬元的高門檻之外，有人甚至要從幼稚園就開始幫孩子卡位，因此不少「再興人」是從幼稚園直到高中畢業相識10多年的好朋友，家長之間關係也十分緊密。

檢調接獲檢舉，再興小學除了一般學雜費外，還會收取雙語教學等其他額外教學費用，但是在台北市教育局定期前往稽核時，都沒有看到這些才藝課程的額外收支帳冊，疑似被現任董事長張光正等人，在支付包括師資等相關必要開銷後，將餘額存入與學校無關的人頭帳戶。

專案小組估計從2013年到2023年為止，疑遭私吞的金額超過4000萬元，涉及公益侵占、洗錢、業務登載不實等多項罪名，台北地檢署檢察官在指揮調查局台北市調處展開蒐證告一段落後，6日兵分12路搜索校園等處，並約談董事長張光正、校長楊珩等9人到案，據了解，檢調在其中一間相關人的辦公室內，發現上千萬元現金，現已查扣釐清是否為遭侵占的校務公款。