快訊／知名貴族學校爆掏空4000萬　再興小學董事長等9人遭約談

▲檢調偵辦再興小學董事長涉嫌侵占公款案。（圖／翻攝Google Maps）

記者劉昌松／台北報導

台北市知名私校再興小學張姓董事長，涉嫌在過去10年間，挪用部分雙語教學、才藝課等額外費用，存入人頭帳戶，侵占金額累計高過4000萬元，經民眾告發後，台北地檢署6日指揮調查局台北市調處兵分12路搜索，並約談張姓董事長以及相關學校行政人員、承辦會計等共9名嫌犯，全案將朝公益侵占、洗錢等罪嫌方向偵辦。

再興中小學是台北老牌的私立學校，和信辜家包括辜懷群、辜啟允、辜成允、辜懷玉、辜懷如都是知名的「再興人」，就連辜懷如的夫婿、台泥董事長張安平也是再興畢業。除了商界外，政治圈名人如前總統嚴家淦的女兒、前總統馬英九的女兒、親民黨主席宋楚瑜子女都曾就讀再興。

再興小學曾獲得優質學校整體金質獎，除了疫情期間，校方幾乎每年暑假期間都會舉辦遊學活動，帶著學生到美國體驗異國學習環境，不過要想進入再興並不容易，除了每年學雜費2、30萬元之外，還要排隊卡位，有得人甚至從幼稚園就開始準備，有些學生從幼稚園直到再興中學畢業，與同學同窗10多年。

不過檢調接獲檢舉，再興小學除了一班學雜費外，還會收取雙語教學等其他額外教學費用，這些錢在用於支付相關開銷後，餘額都疑似被存入與學校無關的人頭帳戶，涉及《刑法》公益侵占、《洗錢防制法》的洗錢罪，初估從2013年到2023年為止，疑遭私吞的金額超過4000萬元，檢察官在初步蒐證後，發動搜索約談再興小學董事長等9名嫌疑人釐清案情。