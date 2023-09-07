北市再興小學董事長涉侵占公款4千萬　校長20萬交保

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

台北市私立再興小學爆出掏空案，校方董事長張光正涉嫌在過去10年間侵占4000萬元，包含張光正、校長楊珩以及行政人員等9人，昨日（6日）皆被相關單位約談。經過北檢複訊，校長以20萬元交保，張光正則還在接受複訊中。

▲張光正被控涉嫌侵占學校教學費用，總金額預估超過4000萬元。（圖／記者劉昌松攝）

再興小學是台北老牌的私立學校，傑出校友包括美國前勞工部長趙小蘭、榮獲光電最高榮譽「英國蘭克獎」的鄭驊博士，鈺創科技公司董事長盧超群博士等人，此外，和信辜家包括辜啟允兄弟姊妹，以及前總統馬英九等政要二代也都曾在該校就讀，每年光是學雜費就高達20萬元，但還是有許多家長搶著替孩子卡位。

▲校長楊珩。（圖／記者劉昌松攝）

不過，檢調接獲檢舉，再興小學除了一般學雜費外，還會收取雙語教學等其他額外教學費用，但是在台北市教育局定期前往稽核時，都沒有看到這些才藝課程的額外收支帳冊，疑似被現任董事長張光正等人，在支付包括師資等相關必要開銷後，將餘額存入與學校無關的人頭帳戶，從2013年到2023年為止，遭私吞的金額預估超過4000萬元。

台北地檢署6日指揮調查局搜索約談張光正、校長楊珩及行政人員共9人，其中校長楊珩經過檢方複訊以20萬元交保，張光正則還在接受複訊中。據了解，檢調在其中一間相關人的辦公室內，發現上千萬元現金，後續將釐清該款項是否為遭侵占的校務公款，全案將朝違反公益侵占、洗錢等罪偵辦。