桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分線索」：肉搜臭小三

▲桃園人妻直呼「我老公和我親媽搞上了」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我很可憐，一次外遇就兩個家沒了！」一名桃園人妻在臉書爆料，「我老公和我親媽搞上了！」無奈媽媽不但不承認，還反控自己被她和老公給設計，讓她氣得曝光媽媽的身分線索，要眾人「肉搜臭小三」。

人妻在臉書社團「爆料公社」上發文表示，她老公和她親媽外遇，並貼出雙方鹹濕對話。事後她與媽媽對槓，要求對方與爸爸離婚，「離開我家」。不料對方卻說自己是被騙，且「為什麼不是他（指原PO老公）離開？」

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媽媽一再強調自己是被騙的那個人，「自從那次汽旅後，我就沒再見他，我忙我的工作，我有做到不再傷害你」。媽媽更說，她為這個家付出的一切都被抹滅了，「為什麼男的永遠被原諒？」但後來她見原PO態度強硬，也開始反嗆。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

媽媽先指控，「你倆真是一路人，難怪我會被你倆給設計了！」接著再說「叫他不要把他上別女說成是我，幻想嗎？要拐我也看不上他，那貨色只有你看得上。」

媽媽的這席話讓原PO感到氣憤，「小三幹到那麼囂張的有人見過嗎？」因此原PO便在文中透露媽媽的身分線索，「我桃園人，媽媽本來在青埔（的）超商幹大夜，據她說是離職了，但你各位可以找看看，估計她也差不多還是幹一樣的。希望肉搜臭小三」。

▲▼媽媽反控自己被設計。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

另從對話可見，媽媽告訴原PO自己已經離職，「工作我辭了，你要弄到店裡，店裡他們有作為都不干我的事，我的東西我要也會帶走，就麻煩你不用再傷腦筋嘴我了」。

貼文曝光後，就有網友傻眼直呼，「超瞎！老公跟媽年紀應沒差很多。」對此，原PO也在留言處回應，「51歲（媽媽）、27歲（老公）」。

▼原PO爆出老公和媽媽的年紀。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）