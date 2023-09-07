王世堅被預言恐輸游淑慧　郭正亮搖頭曝原因：會跟總統盤跑

記者黃翊婷／綜合報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前聲稱，看到群組討論台北市第二選區（南士林、大同），民進黨的王世堅可能會輸國民黨的游淑慧，一度掀起熱議。不過，前立委郭正亮直言不認同，因為這個選區非常綠，國民黨只有派出像前台北市議員陳玉梅這樣的人選，才有挑戰的機會，而且這一區他也選過，最後就是跟著總統盤跑，候選人個人的影響力有限。

▲王世堅被認為選情出現「危機」。（資料照／記者李毓康攝）

吳子嘉日前聲稱，自己私下的群組有在討論選情，有人說民進黨這次要少掉7、8席，而且被視為深綠選區的台北市第二選區（南士林、大同），國民黨籍的游淑慧會贏民進黨籍的王世堅。消息傳開後，掀起各界議論，王世堅甚至對外公布民進黨內參民調，強調自己的支持度為53.7％，游淑慧則是23.3％。

前立委郭正亮在政論節目《綠也掀桌》中直言，他不同意吳子嘉的分析，因為王世堅有得到英系的全力支持，就算在初選的時候與同黨籍立委何志偉鬧得不愉快，何也不可能明著來挺游淑慧。

▲游淑慧認為自己與王世堅的選戰不會有粗暴火花，期待雙方都能夠提出更多優質的辯論及政見。（資料照／記者周宸亘攝）

郭正亮表示，南士林、大同區他也選過，最後就是跟著總統盤跑，候選人個人的影響力其實有限，「因為這一區太綠了，我認為賴清德在這一區搞不好會衝到50％都有可能」。

至於王世堅公布的民進黨內參民調是否合理，郭正亮認為合理，因為這一區的藍營支持者不一定認識游淑慧，所以他們可能不會表態，若是能派出像前台北市議員陳玉梅（已於2017年病逝）這樣的綜合型人選，連淺綠支持者都能吃下，國民黨才有挑戰的機會，「這一區我坦白講，大概就是46，46已經是對民進黨非常有利了」。