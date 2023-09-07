　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅被預言恐輸游淑慧　郭正亮搖頭曝原因：會跟總統盤跑

記者黃翊婷／綜合報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前聲稱，看到群組討論台北市第二選區（南士林、大同），民進黨的王世堅可能會輸國民黨的游淑慧，一度掀起熱議。不過，前立委郭正亮直言不認同，因為這個選區非常綠，國民黨只有派出像前台北市議員陳玉梅這樣的人選，才有挑戰的機會，而且這一區他也選過，最後就是跟著總統盤跑，候選人個人的影響力有限。

▲▼台北市議員王世堅送上一桿秤給台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲王世堅被認為選情出現「危機」。（資料照／記者李毓康攝）

吳子嘉日前聲稱，自己私下的群組有在討論選情，有人說民進黨這次要少掉7、8席，而且被視為深綠選區的台北市第二選區（南士林、大同），國民黨籍的游淑慧會贏民進黨籍的王世堅。消息傳開後，掀起各界議論，王世堅甚至對外公布民進黨內參民調，強調自己的支持度為53.7％，游淑慧則是23.3％。

前立委郭正亮在政論節目《綠也掀桌》中直言，他不同意吳子嘉的分析，因為王世堅有得到英系的全力支持，就算在初選的時候與同黨籍立委何志偉鬧得不愉快，何也不可能明著來挺游淑慧。

▲▼游淑慧記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲游淑慧認為自己與王世堅的選戰不會有粗暴火花，期待雙方都能夠提出更多優質的辯論及政見。（資料照／記者周宸亘攝）

郭正亮表示，南士林、大同區他也選過，最後就是跟著總統盤跑，候選人個人的影響力其實有限，「因為這一區太綠了，我認為賴清德在這一區搞不好會衝到50％都有可能」。

至於王世堅公布的民進黨內參民調是否合理，郭正亮認為合理，因為這一區的藍營支持者不一定認識游淑慧，所以他們可能不會表態，若是能派出像前台北市議員陳玉梅（已於2017年病逝）這樣的綜合型人選，連淺綠支持者都能吃下，國民黨才有挑戰的機會，「這一區我坦白講，大概就是46，46已經是對民進黨非常有利了」。

ET快訊
27歲大馬女遭5男輪流性侵　竟是姊夫欠錢用她抵債
直擊金鐘視后「鬼月穿鍾馗T」搭捷運！　下工當行動看板
台南透天厝遭「爬牆虎」寄生！海葵過境禿一片　屋主吐心聲
26歲J奶AV女優「赴港賣身」一次6千　實際已40歲
快訊／木柵深夜離奇車禍！　騎士「二度被撞」遭輾斃
普丁驚傳「早已死亡」　一年多來都是用分身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

施淑婷接任民政處長　領11萬月薪挨酸！網友直呼「林九萬」虧大

王世堅被預言恐輸游淑慧　郭正亮搖頭曝原因：會跟總統盤跑

「徐巧芯要小心，許淑華非常強」　郭正亮斷言注意1事

不爽你來判？！Y’s Day週三青年日熱議台灣國民法官制度的前景

傳主委馮世寬轉任行政院政委　退輔會：未獲正式人事異動消息

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

快訊／傳馮世寬轉政委、嚴德發掌退輔會　總統府回應了

高虹安搭友人車省市府資源？　她揭觸法疑慮：於法不合

快訊／「討打姐」呂美玲入黨？　民眾黨：考量個人意願「不主動透露」

賴清德老家遭控違建　他點侯市府「改口」

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

3惡煞闖店內潑漆、砸石頭　員工嚇壞摀耳「全程僅10s」

行人手插背闖紅燈過馬路　騎士急煞怒罵：行車地獄

施淑婷接任民政處長　領11萬月薪挨酸！網友直呼「林九萬」虧大

王世堅被預言恐輸游淑慧　郭正亮搖頭曝原因：會跟總統盤跑

「徐巧芯要小心，許淑華非常強」　郭正亮斷言注意1事

不爽你來判？！Y’s Day週三青年日熱議台灣國民法官制度的前景

傳主委馮世寬轉任行政院政委　退輔會：未獲正式人事異動消息

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

快訊／傳馮世寬轉政委、嚴德發掌退輔會　總統府回應了

高虹安搭友人車省市府資源？　她揭觸法疑慮：於法不合

快訊／「討打姐」呂美玲入黨？　民眾黨：考量個人意願「不主動透露」

賴清德老家遭控違建　他點侯市府「改口」

只有4天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝　特大杯思樂冰只要39元

昔模範建築、今鐵皮橫生　天花板裝鈴鐺「怕地震逃不了」

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了！　鹹濕對話曝光毀三觀

2000元收藏泡泡瑪特MOLLY金片！　串飾表情萌翻

施淑婷接任民政處長　領11萬月薪挨酸！網友直呼「林九萬」虧大

廣播金鐘獎「除名性騷藝人」　黃連煜經紀人：根本沒報名

聯發科採台積電3奈米晶片完成設計定案！　預計明年量產

東山紀之今日宣布引退！　接棒傑尼斯社長大任…記者會3焦點

快訊／台7甲線中斷　宜蘭大同國中今停課

「山道猴子」5天聲量爆4倍　專家揭成功3方法

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

政治熱門新聞

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

高虹安搭友車省市府資源？她揭觸法疑慮

賴清德老家遭控違建　他點侯市府「改口」

「徐巧芯要小心」　郭正亮斷言注意1事

快訊／「討打姐」入黨？民眾黨回應了

賴清德老家遭指違建　他聲援：萬里不值錢！有人要搬進來謝天謝地

傳主委馮世寬轉任行政院政委　退輔會：未獲正式人事異動消息

賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨最新說明

昔嗆民眾討打！「討打姐」呂美玲傳加入民眾黨　競選背心照曝光

快訊／「也請農業部對我提告！」　侯友宜為「超思進口蛋」槓上陳吉仲

8家蛋商聯合聲明駁發國難財　他看最後1句嘆：只有心寒兩個字形容

王世堅會輸？　郭正亮搖頭曝原因

游淑慧抓陳吉仲3大謊言：扭曲超思採購合約

新竹棒球場跟副市長無關！　市府：已完成調查將懲處

更多熱門

相關新聞

「徐巧芯要小心」　郭正亮斷言注意1事

「徐巧芯要小心」　郭正亮斷言注意1事

距離2024年大選還有4個月左右的時間，台北市長蔣萬安針對台北市的立委選情，提出「2區困難、1區複雜、5區穩定」的說法，引發各界熱議。前立委郭正亮分析，國民黨立委參選人徐巧芯（松山信義區）也要小心，因為對手民進黨籍的許淑華非常強，徐必須注意並努力整合自己與國民黨前立委費鴻泰的票源，但他還是看好徐會獲勝。

游淑慧抓陳吉仲3大謊言：扭曲超思採購合約

游淑慧抓陳吉仲3大謊言：扭曲超思採購合約

「非綠最強的出來打就好」　王世堅坦言：感情上希望對手是柯文哲

「非綠最強的出來打就好」　王世堅坦言：感情上希望對手是柯文哲

綠營逾10位區域立委很危險！　郭正亮： 吞掉「這黨」才有機會贏

綠營逾10位區域立委很危險！　郭正亮： 吞掉「這黨」才有機會贏

數發部明年出國預算翻3倍？　游淑慧批：資安堵詐不做就想一直玩

數發部明年出國預算翻3倍？　游淑慧批：資安堵詐不做就想一直玩

關鍵字：

2024大選王世堅游淑慧郭正亮

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

普丁被爆「早已死亡」

Apple牙醫男友緊急停工送醫！

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

按摩師看「裸背女客翻身」用手嘴猥褻慘了

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

車故障停路肩　駕駛下車遭撞身亡

他走路一直跌倒　醫一看驚「大腸癌末期」了

看了就想下載！LINE「8款可愛貼圖」一鍵爽用

飛機乘客腹瀉「屎噴滿地」畫面曝光

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

更多

最夯影音

更多
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面