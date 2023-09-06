郭台銘怨媒體「都討厭我」　國民黨：只是開始、未來檢驗更嚴格

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日上午走訪完東門市場後，突然飆罵媒體長達8分鐘，抱怨自己遭藍綠媒體輪番攻擊，「你們應該要有良心」、「沒有真實反映民意」，說媒體都不喜歡自己。國民黨中常委、立法院黨團書記長謝衣鳯今（6）日受訪時則說，傳聞的總統參選人，與真正成為總統參選人，媒體與各政黨的對應態度都不會一樣這只是開始第一步，未來還會有更嚴格的檢驗。

另外，前國民黨中常委范成連因為日前與郭台銘同台，遭停止黨權2年處分，謝衣鳯表示，對於所有黨員，黨中央都已經說明過，如果有其他人獨立參選時，所有黨員與黨公職人員都不應該為他黨人士助選站台，甚至鼓吹幫忙連署；她說，范成連被停權，相信這是黨中央第一波針對違反黨員行為規範的黨公職人員，所給予的考紀處分。

至於鍾小平參選北市中正萬華立委，但應曉薇也「報備參選」，讓此選區四腳督的狀況，有鍾小平、應曉薇及無黨籍的于美人，會不會讓綠營的吳沛憶，可以順利吸到他們的票源？謝則說，大家都知道「三個和尚沒水喝」的故事，希望今日黨提名就是以民調為依據，推派民調第一的鍾小平參選立委，也盼鍾議員可以對黨內同志，像應曉薇或過去相關的長輩們，都給予關懷。