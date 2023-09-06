桃園警摩鐵臨檢男「表情超怪異」　車內搜出百包毒咖啡+K他命

▲桃園市楊梅警方昨天下午在楊梅區某摩鐵臨檢，在鍾姓男子車上搜出K他命與毒咖啡包等三級毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓男子昨（5）日在楊梅區某摩鐵內，正巧楊梅警方登門臨檢，鍾男見員警出現神色慌張，員警示意接受盤查，結果在身旁車上起出大批毒咖啡包與K他命等三級毒品，經清點後包括有K他命55包、毒咖啡包79包，市價粗估逾10萬元，鍾男坦承持有但否認有販賣事宜，警方偵訊後，依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警方指出，29歲的鍾姓男子昨天下午駕車前往楊梅區某摩鐵，車輛停放後倚靠在車旁以手機聯絡事情，此時，楊梅警分局草湳派出所員警登門臨檢，鍾男見員警出現頓時臉色大變，轉身欲離開，但員警察覺後上前盤查，請鍾男打開車門，員警搜出車內有大批疑似毒品。

▲桃園市楊梅警方昨天在楊梅區某摩鐵臨檢，在鍾姓男子車上搜出大批K他命與毒咖啡包等三級毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警清點後查出，包括有三級毒品K他命55包、瑪利歐圖樣毒咖啡包79包等證物，鍾男坦承持有這批三級毒品，但否認有販賣情事，員警將三級毒品、手機等證物查扣，並將鍾男帶回派出所偵訊。

警方偵訊時懷疑鍾男有販賣三級毒品情事，否則不會持有大批毒品，但鍾男否認，僅坦承都是自己施用，警方訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並將追溯毒品上源。