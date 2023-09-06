藍白合埋伏筆？　朱立倫：盼走向雙首長制、最後到責任內閣制

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（6）日下午主持中常會時宣布，最近就會邀集所有藍營執政縣市首長以及各縣市重要負責人，開始推動成立各縣市的總統、立委聯合競選總部，下個月則將成立全國競選總部；朱強調，國民黨要匯集各界力量，支持國民黨總統參選人侯友宜與立委，他並拜託黨內在各縣市或全國競選總部發揮整合力量，大家一起團結努力。

談到政黨合作議題，朱立倫表示，國民黨要結合所有共同理念的朋友，不讓一些不公不義的事情再發生，兩岸兵凶戰危與對立的情況繼續下去，同時包括未來憲政體制改革，一定要有閣揆同意權，重要部會首長要經立法院聽證，以及總統定期向立法院進行國情咨文報告，讓整個政府體制從現行偏向總統制，逐步走向雙首長制，最後再到責任內閣制。

朱立倫指出，公共議題包括電與能源，社福、醫療、產業、教育等議題，大家都可以一起討論，兩岸議題大家必須要有共識，如果是抗中、反中、去中化的政黨，絕非國民黨的夥伴，只要願意讓人民過上好日子，就是合作對象，對於目前不公不義的問題，侯友宜已經提出恢復特偵組，在野政黨要一起努力，再到未來的立委、總統選舉，大家一起團結合作，共同下架民進黨。

另外，針對軍人發生多起自裁、自殺事件，朱立倫說自己相當遺憾又痛心，尤其軍人節剛過，海軍陸戰隊一位連長就自殺，這也是今年連續第7起的軍人自殺事件，讓父母非常傷心，目前國軍戰備壓力很大，再加上明年兵役役期延長為1年，許多父母都很擔憂，如果無法改善此軍人壓力與心理健康議題，對於許多父母而言是很大的壓力，他呼籲朝野政黨要共同面對問題。

談到進口蛋爭議，朱立倫說，進口蛋產生種種弊案，他看到農業部長陳吉仲好像代理進口的超思公司發言人，為超思辯解，但人民需要的是真相，為什麼政府要花公帑進口雞蛋、補貼合不合理，如果民進黨主席賴清德現在還是行政院長，能接受這樣的補貼嗎？一家才剛成立而且資本額只有50萬的公司，竟能獲得1、2元億補助，進口8000多萬顆雞蛋，而且雞蛋是否符合健康要求，有沒有禽流感的疑慮。

朱立倫呼籲，希望陳吉仲不要變成超思公司的發言人，要回答背後的政策動機，以及執行過程有無弊端，並要求立法院國民黨團要追究到底，絕不容許有人發國難財，缺電的時候又賺光電財，缺快篩、缺疫苗時，就有人賺快篩與疫苗的財。