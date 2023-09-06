幕後／郭台銘將連署！　國民黨重懲范成連「殺雞儆猴」堅壁清野

▲范成連日前同框郭台銘，又說不出口支持侯友宜。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取徵召失利後，儘管一度承諾全力輔選侯友宜，但事後卻仍執意背信參選總統，造成藍營內部撕裂。為了避免撕裂情形惡化，國民黨確立「嚴肅黨紀」方針，行文每一個地方黨部，徹底對郭堅壁清野。偏偏中常委范成連無視黨紀與郭合體，成為國民黨第一個開鍘對象。為了宣示堅壁清野的決心，黨中央甚至對他加倍處分，力求懲一儆百。面對郭台銘反問國民黨怕什麼？黨內人士強調，國民黨不怕任何人挑戰，凡是挑戰黨紀威信的，一律嚴懲不貸。

國民黨5月17日徵召侯友宜，隨即遭受郭台銘違背承諾「類參選」，許多同志念在郭的「鈔能力」而跟郭過從甚密。儘管國民黨抱持整合期待而處處忍讓，郭卻無視這些善意，執意於8月28日表態參選。至此國民黨態度丕變，鐵了心嚴肅黨紀，對郭徹底堅壁清野，凡是為郭連署、公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為，都違反《黨員行為規範》。國民黨強調，「黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理」，並且行文每一個地方黨部，甚至針對個別重點對象，由黨務高層直接警告，「不准挺郭！否則後果自負」。

正所謂「不打勤、不打懶、專打不長眼」，偏偏中常委范成連就無視黨紀，於9月3日新竹義民廟祭大典與郭台銘合體同框，全程跟緊緊。當場被媒體問到會否害怕黨紀處分時，范仍表示，「沒什麼好擔心啊！我是新竹客家人嘛，對不對？」而對於會否幫郭連署，范也意有所指地說，「大家都有自由，我個人也有自由」，態度相當曖昧。

黨務人士說，不少黨員檢舉，范成連當天其實有說「支持郭台銘」，犯行相當明確，「懲處他一點都不用手軟」；尤其在郭宣布參選後，黨中央跟地方黨部早就三申五令，持續疾呼堅壁清野，范身為中常委卻毫無自覺、未為表率，「被黨紀處分剛好而已」。另有黨內人士說，郭宣布參選其實有助國民黨明快決策，從此不再曖昧不明，非常明確「堅壁清野」，任何人只要跟郭過從甚密，「該怎麼辦就怎麼辦」。

黨務人士續指，范成連事後說不擔心黨紀處分，根本就是犯後態度不佳，絲毫沒有罪惡感，引起許多黨員公憤，若不明快處理，恐會造成「破窗效應」；而范所屬的黃國樑支黨部通知他出席說明，他也放棄出席，形同承認檢舉事實，因此短短2天之內，國民黨就做出處分。國民黨智庫副執行長凌濤指出，原本黃國樑支黨部只做出停止黨權1年的處分，但送到黨中央之後，為了明確宣示對郭台銘堅壁清野的決心，因此加重處分停止黨權2年，范也將同時喪失中常委與客委會主委身分，就是要給他「雙殺」。

眼見國民黨堅壁清野的態度十分堅決，郭台銘則表示，「我除了對范成連感到遺憾外，我覺得國民黨應該把整個客家族群都開除掉好了！」郭並強調，今天沒有敵人，共同就是要促成讓民進黨下架，但國民黨這樣先造成親痛仇快，「這樣對付自己的同志，比對付自己敵人還兇殘，不曉得國民黨在怕什麼？」

黨內人士說，其實國民黨完全沒有在怕，會怕的話就不會處分范成連了，並指客家族群的真正大老是前主席吳伯雄。一位黨務人士被問到懲處范成連算不算「殺雞儆猴」時，該人士甚至直言，「不算！他（范成連）哪是雞？他連雞都不是！」國民黨的黨紀已沒有任何模糊空間，就是唯一支持侯友宜，對郭台銘貫徹堅壁清野，且國民黨也不怕任何人挑戰，凡是挑戰黨紀威信的，一律嚴懲不貸。