屏東監理站「停讓我最行」創意影音　上傳成功可拿5百元禮券

▲屏東監理站攜手屏東客運公司，舉行「路口慢看停，行人安全行」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東監理站攜手屏東客運公司，響應「112年交通安全月」，今(5日)下午於屏東縣境內公車流量最大的屏東轉運站，舉行「路口慢看停，行人安全行」宣導活動。

透過路口舉牌、指差確認示範等方式，提醒用路人務必注意路口安全，汽機車駕駛人行經路口務必停讓，確保行人通行權益，同時行人也需走行人穿越道，注意周遭環境不低頭滑手機。

屏東監理站強調，路口事故為我國交通意外的主要因素之一，希望透過各類宣導建立「人本交通-停讓文化」，以減少相關憾事，達到「零車禍、零傷亡」的目標。

為強化駕駛與行人的交通安全觀念，即日起至9月15日止，舉辦「停讓我最行」創意影音徵件活動，徵集全國民眾在「停讓」議題上發揮創意，報名並將影音上傳成功者，有機會抽中五百元現金禮券（共四十名），第一名更將獨得六千元現金禮券（詳細內容可參考徵件網址：https://roadsafety2023.yam.com/112motcdc）。更多交通安全月相關內容，請上活動網站（https://roadsafety2023.yam.com/）查詢，也歡迎更多企業、團體、組織加入響應行列。