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行人「大王出巡」手插背闖紅燈過馬路　騎士急煞怒罵：行車地獄

網搜小組／趙蔡州報導

政府為了洗刷台灣「行人地獄」污名，修法重罰不停讓行人的汽機車駕駛，要求即使行人「闖紅燈」也必須停讓。有一名騎士投訴，有行人仗著汽機車必須停讓，竟闖紅燈悠悠哉哉的過馬路，讓他氣到脫口噴出，「紅燈啦，X你X的！」

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出影片，他5日下午5點多騎車，行經新北市縣民大道、漢生東路路口時，遇到一名行人仗著行人身份，雙方插背悠悠哉哉的闖紅燈過馬路，絲毫不管其他汽機車是否會發生意外。

▲行人無敵「散步闖紅燈」不甩幹譙　騎士怒轟行車地獄。（圖／翻攝自爆料公社）

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▲行人闖紅燈過馬路，騎士怒飆國罵。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO看到行人的行為，一邊緊急煞車一邊按喇叭示警，看到對方一臉無所謂的樣子，忍不住大罵「紅燈啦，紅燈啦，X你X的」，但行人也只是看他一眼，就繼續無視紅燈通過路口。

原PO無奈說，現在究竟是行人地獄還是行車地獄，如果今天他來不及煞車，「是不是要吃罰單，撞到人是不是要我負責」、「為什麼開放民眾檢舉，汽機車未禮讓行人罰6000元，卻找不到可以檢舉行人闖紅燈的選項？」

影片一出立刻引發網友熱議，有人說，「斑馬線不是拿來散步的，偏偏這類的行人卻越來越多」、「現在超多的，紅燈忽然衝出來也多」、「罵得好啊」、「有些人真的就是故意的」、「最大的問題是車牌容易查，人臉難查證」。

▲行人無敵「散步闖紅燈」不甩幹譙　騎士怒轟行車地獄。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友表示，「最大的問題是車牌容易查，人臉難查證」。（圖／翻攝自爆料公社）

針對行人闖紅燈部分，台北警察局交通警察大隊說明，即便行人闖紅燈，車輛仍須停讓，總不能撞上去，但若汽車緊急剎車後，與行人間未保持3公尺距離，原則上不會對汽車開罰6千元，且會對闖紅燈或違規穿越馬路行人開罰500元。

交通警察大隊還說，若行人闖紅燈，汽機車沒停讓且直接撞上，導致肇事發生交通事故，警方將對車輛和行人雙方都開罰，且雙方都要負擔肇事責任。

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