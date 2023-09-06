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社會 社會焦點 保障人權

「無國界醫師」又來騙　北市婦暈船要匯13萬遭攔阻

 記者張君豪／台北報導

信義分局六張犁派出所日前成功攔阻一名年約60多歲的婦人臨櫃匯款，信義警方當時接獲台新銀行基隆路分行報案，指稱分行內一名婦人打算匯款給她在網路上認識的網友，引起行員關懷報警求助。

▲李婦因誤信網路交友，到銀行匯款遭警方與銀行員聯手關懷攔阻。（圖／記者張君豪攝）

李婦因誤信網路交友，到銀行匯款遭警方與銀行員聯手關懷攔阻。（圖／記者張君豪攝，下同）

轄區六張犁派出所的警員涂博閔和施博翔隨後趕到，分行工作人員告訴警方，李姓婦人打算匯款13萬元，聲稱要匯款給一位她認識不到一個月的無國界醫師，雙方僅透過通訊軟體聊天。

▲李婦因誤信網路交友，到銀行匯款遭警方與銀行員聯手關懷攔阻。（圖／記者張君豪攝）

李婦向警方聲稱，她的網友說要透過國際物流將寄送禮物給她，但需要支付關稅，所以需她先匯款到指定帳戶。但銀行工作人員注意到，該帳戶內存有大筆金流和頻繁交易，懷疑李婦遭網路交友詐騙詐。

在涂和施姓警員積極說服下，李婦這才相信自己可能遭受詐騙，警方和銀行員成功阻詐。信義警方藉此案例呼籲民眾，進行網路交友、購物須格外謹慎，多關注反詐騙的資訊。詐騙手法層出不窮，如果收到類似的網路詐騙邀約或威脅，應保持冷靜、民眾若遭遇類似情境，可以撥打165反詐騙專線查證。

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