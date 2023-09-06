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「釣竿風箏」8成標示不合格！這兩款蝦皮有賣　違規名單一次看

▲▼新竹市國際風箏節記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲除了一般風箏，釣竿風箏也受到不少民眾喜愛。（圖／記者湯興漢攝，照片與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

行政院消保處為維護消費者權益，4月下旬購樣10件釣竿風箏進行商品標示查核，結果僅有2件商品完全符合規定，其餘8件各有不符規定狀況。消保處今天指出，已移請主管機關要求業者改善及依法查處，也提醒民眾購買時要注意商品標示是否完整與檢驗標識。

假日時在公園或遊樂景點較空曠處，常常可看見父母親帶著小朋友施放各類型風箏。但媒體報導，業者在公共場所販售釣竿風箏（看起來像玩具釣竿，打開開關就會變成風箏）有安全性顧慮。

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消保處認定釣竿風箏為玩具，應施檢驗商品，為瞭解商品有無符合檢驗規定，及有無依法標示相關商品資訊及注意事項，4月下旬分別在賣場及電商平台隨機購樣10件該等商品進行標示查核，並在今天公布結果。

消保處表示，在商品標示法部分：7件不符規定，缺失都是未依玩具商品標示基準標示。在商品檢驗法部分，則有8件不符規定，其中7件是沒有商品檢驗標識，1件是檢驗標識與報驗發證系統資料不符。主管機關標準局及經濟部中辦已要求業者改善並依法查處。

此外，標準局後續也透過專案進行網路搜尋共728件同類商品，發現其中715件不符合規定（屬於應施檢驗範圍，但未自在網頁標示商品檢驗標識），標準局已通知網路平台下架停止販售，並加強宣導活動。

消保處也提醒民眾應，選購風箏類玩具時，應注意商品標示是否完整，以及有無商品檢驗標識，確認所購買者是符合檢驗規定商品，另須詳閱相關注意事項或警告標語，以確保自身權益。在施放風箏時應隨時注意周遭狀況，避開人潮較多或附近有電桿地點，以維護自身及他人安全。

▼市售釣竿風箏商品標示查核結果。（圖／行政院消保處提供）※點圖放大

▲▼市售釣竿風箏商品標示查核結果-1。（圖／行政院消保處提供）

▼市售釣竿風箏商品標示查核結果。（圖／行政院消保處提供）※點圖放大

▲▼市售釣竿風箏商品標示查核結果-2。（圖／行政院消保處提供）

▼市售釣竿風箏商品標示查核結果。（圖／行政院消保處提供）※點圖放大

▲▼市售釣竿風箏商品標示查核結果-3。（圖／行政院消保處提供）

▼市售釣竿風箏商品標示查核結果。（圖／行政院消保處提供）※點圖放大

▲▼市售釣竿風箏商品標示查核結果-4。（圖／行政院消保處提供）

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