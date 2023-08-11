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包租代管契約近3成不合格　消保處：租賃期間出包影響最大

▲▼消保處查核包租代管契約，近3成不合格，其中租賃期間出包對房客影響最大。照片人物與本事件無關（圖／記者季相儒攝）

▲消保處查核包租代管契約，發現近3成不合格，其中租賃期間出包對房客影響最大。（示意圖／記者季相儒攝）

記者許敏溶／台北報導

「包租代管」是國家為實現居住正義所採行的重要住宅政策。為了解現況，行政院消保處針對全國25家業者所使用50份住宅轉租契約書進行查核，今（11日）公布結果，發現契約內容不合格率達29.2%，其中針對房屋修繕部分違規26項次最多，但影響最大則是「租賃期間」問題，提醒民眾租屋前先檢視合法轉租證明文件。

為了解包租業對「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」遵循狀況，行政院消保處在今年4、5月間，辦理「112年度住宅轉租定型化契約查核」，針對佔率較高25家包租業者進行查核，並在今天公布主要違規項目及態樣。

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▲▼消保處查核包租代管契約，近3成不合格，其中租賃期間出包對房客影響最大。（圖／記者許敏溶攝）

▲消保處公布查核包租代管契約狀況，發現近3成不合格，其中租賃期間出包對房客影響最大。（圖／記者許敏溶攝）

消保處諮議陳世元表示，總計查核50份轉租契約書，每份契約書均查核「租賃期間、修繕、提前終止契約」等15項目，共查核750項次，共有219項次不符規定，契約內容整體不合格率達29.2%，不合格內容散見在32份契約書中。後續28份契約已經改正完畢，其餘4份因消費者認為契約內容不影響其權益，故未配合修正。

在這次查核中，房屋修繕部分違規、不利於承租人各26項次最多，陳世元舉例說明，契約中限制承租人不得自行修繕，否則修繕費用，由承租房客自行負擔，這樣不符規定，因為包租業者如故意不修，變成房客得承擔，原則上承租人可催告要修繕，若不修繕，承租人可以自行修繕，再請求償還修繕費用。

不過，陳世元指出，對承租的房客來說，影響最大是「租賃期間」問題，這次個案中，就發現包租契約截止日到今年8月1日，但房客簽訂的轉租契約卻到8月20日，換言之，房客可能在8月2日就被要求搬家。

▲▼消保處查核包租代管契約，近3成不合格，其中租賃期間出包對房客影響最大。（圖／記者許敏溶攝）

▲消保處提醒民眾，簽訂租屋契約要注意包租契約時間，以免租約還沒到就被要求搬家。（圖／記者許敏溶翻攝）

陳世元提醒民眾，簽訂租賃契約前，要先看清楚包租業者是否有合法轉租的證明文件，同時也要注意上述狀況，轉租契約的租賃期間，不得超過包租契約租賃期間，以免租約還沒到期，就被要求搬家。

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