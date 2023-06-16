賽事須公告「可出賽名單」！消保處新規定　球員變動未通知可退票

▲魔獸在T1職籃出賽，衍生購票爭議，消保處宣布，業者未公告或通知，消費者可退費。（圖／記者黃克翔攝）

記者許敏溶／台北報導

霍華德為台灣籃壇史上最大咖洋將，吸引球迷瘋狂搶票，但霍華德卻未出賽而引發消費糾紛。行政院消保處今（16日）宣布通過「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」，要求業者應公告比賽「可出賽名單」，若名單變動時，業者應通知消費者或以明顯方式公告，並說明變動理由，若業者未為通知或公告，消費者得要求退費。

職棒或職籃部分熱門賽事一票難求，霍華德來台參與職籃，也引發球迷瘋狂搶票，但不少球迷到現場才發現霍華德不出賽，引發球迷不滿，嗆球團騙票。為避免運動賽事因明星球員臨時未出賽與消費者預期產生落差，衍生大規模消費爭議情況再次發生，消保處今天宣布，審議通過「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」，經過教育部公告施行。

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消保處表示，這個運動票券新規定，除明定審閱期間原則不得少於3日及給與審閱契約內容外，也明定適用範圍，適用在國內舉辦運動比賽活動所銷售「單一場次票券」，但「季票」是銷售一種會員資格，不在適用範圍內。

新規定也明訂賽前資訊公告內容，消保處表示，比賽前，業者應公告該場比賽「可出賽名單」，當名單發生變動時，業者應「通知」消費者或以明顯方式公告，並說明變動「理由」，若業者未為通知或公告，消費者得要求退費；而球團或教練有調度自主權，在「可出賽名單」內球員，並不代表一定會「上場」。

消保處也明定退票機制，業者應明定比賽日前消費者得退票的最後期限，但不包括比賽日當日，且不得多於7日，若因下雨等不可歸責於雙方之事由而導致比賽延期者，延期後比賽日前，消費者均得退票，至於手續費部分，退票事由可歸責於消費者時，可收取最高票面金額10%的手續費，若不可歸責於消費者時，則不得收取手續費。

此外，新規定也有黃牛票防範機制，若非供自用，購買票券而轉售圖利者，業者得不予退票，並可由退票張數及其他事實綜合判斷是否為「非供自用」。