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消保處查驗加水站「屏東2家驗出綠膿桿菌」　食藥署要求限期改正

▲南投縣加水站水質衛生檢驗結果出爐，近1/10不合格。（圖／南投縣政府提供）

▲消保處提醒民眾，加水站的水應比照自來水煮沸，以確保飲水安全。（圖／南投縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

行政院消保處今（4日）公布抽查6個縣市36家加水站結果，發現3家加水站資訊文件，未張貼或更新衛生管理不符合規定，另有2家加水站驗出有綠膿桿菌陽性反應。消保處表示，上述缺失由地方政府衛生局依法查辦並限期改善完畢，也提醒消費者，加水站的水品應比照自來水煮沸，以確保飲水安全。

為保護民眾飲用加水站供水品質安全，行政院消保處去年針對國內7縣市、54家加水站的水質，進行重金屬砷、鉛、鎘及汞等四項化學物質檢測，檢測結果全數合格。

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消保處在4、5月間再與食藥署合作，在國內6縣市加水站合計採樣36件樣品，送請台灣檢驗科技公司進行「大腸桿菌群」、「糞便性鏈球菌」、「綠膿桿菌」檢測；另由地方政府衛生局依各地方政府「加水站衛生管理自治條例」進行衛生管理查核。

消保處在今天公布結果，共有3家在衛生管理方面不符規定，其中位於桃園市 的「經麥飯石過濾」水，以及台南市「竹晶碳水」，未張貼檢驗結果報告書或過期，另位於桃園市的「RO純水+竹碳再加麥飯石水」，加水站的許可證則是過期，違反各縣市「加水站衛生管理自治條例」，已依法要求限期改善，目前皆已改善完畢。

此外，這次檢驗發現屏東有2家加水站驗出有綠膿桿菌陽性反應，消保處指出，雖然煮沸後可去除病菌，但也代表該水站水源、環境或設備有衛生安全疑慮，已通知地方政府衛生局，依食品安全衛生管理法第44條命業者限期改正，並釐清水質污染原因。

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