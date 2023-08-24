山坡地旅宿業者逾7成不合格　消保處：限期未改善最高罰30萬

▲消保處針對山坡地旅宿業者進行調查，包括台中麒麟峰溫泉等11家業者不合格。（圖／摘自麒麟峰溫泉網站）

記者許敏溶／台北報導

為維護消費者權益，行政院消保處針對全台座落在山坡地的15家旅宿業者進行聯合查核，並在今（24日）公布結果，這次查核僅有4家業者全部符合規定，合格率不到3成；其餘11家業者，在水土保持處理及維護、建築安全管理、消防安全管理，或旅宿業經營管理及定型化契約等部分項目不符規定，若未在期限內改善，最高可處30萬元罰鍰。

隨著疫情趨緩，國內旅遊市場升溫，消保處為了消費者權益，去年12月會同地方政府消費者保護官，及轄區觀光、水保、建管、消防機關查核人員，前往新北市、桃園市、台中市、高雄市及宜蘭縣等5個直轄縣（市）進行查核。

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消保處指出，僅有義大天悅飯店、北海道民宿、幸福山行民宿、樓仔厝咖啡民宿等4家業者全部符合規定，其餘11家則有部分項目不符規定，例如台中日光會館滯洪池未能正常使用，現已完成改正；另有6家業者的建築安全管理不符規定，其中四家已經改正完成，位於宜蘭的「鳳梨屋水上莊園」違建依法排拆中，而高雄市「明山莊」未公安申報，現正補申報中，若未在期限內補申報，依法可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

此外，消保處表示，共有3家業者消防安全管理不符合規定，2家已改正完成，鳳梨屋水上莊園的現場消防安全設備設置不足，也未設置防焰標示，已要求限期改正中；若未於期限內完成者，將依消防法裁處6千元以上、3萬元以下罰鍰。

在旅宿業經營管理及定型化契約，消保處表示，共有台中麒麟峰溫泉、日光會館等9家不符合規定，主要態樣多為實際經營客房數涉及擴大營業範圍，其中7件已改正完成或裁處，2件排程複查中；如經複查未符合規定者，將依發展觀光條例規定，裁處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

消保處表示，針對這次查核所發現缺失，行政院消保會第82次會議已經決議，請農業部、交通部、內政部等機關，督促地方政府儘速依法處理，針對常見缺失態樣持續辦理不定期查核工作；也提醒消費者，出遊選擇住宿地點時，除了要注意業者是否已合法登記外，也要留意逃生動線及安全梯是否暢通、室內消防設備有無雜物阻隔、地毯及窗簾等物品有無防焰標示，以維護自身安全。