　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

消保處抽驗玩具筆　17件只有1件合格「兒童恐誤食小配件」

▲消保處抽查市售玩具筆。（圖／記者楊惠琪攝）

▲消保處抽查市售玩具筆，17件只有1件合格。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

玩具筆因造型可愛，兼具把玩與書寫功能，是目前學童間的人氣商品。但行政院消費者保護處抽驗市售17件玩具筆，只有1件品質、標示完全符合規定；有2件品質檢測不符規定，有高達16件標示查核不符規定，提醒消費者選購玩具筆時應留意是否有檢驗標示，以及是否標示原產地、使用注意事項與製造商相關資訊等。

行政院消保處今（13日）舉行記者會公布市售玩具筆品質檢測及標查查核結果。消保官高賜忠指出，17件採樣玩具筆中，有2件品質檢測不符規定，包括鈕扣電池的電池盒未使用工具就可開啟、玩具配件磁性過高未通過檢測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高賜忠進一步指出，17件採樣玩具筆中，有高達16件標示不符規定，其中有13件無商品檢驗標識；16件商品標示不符規定的違規樣態以沒有繁體中文標示、未標示適用年齡、使用方法或注意事項警告標示等內容。

▲消保處抽查市售玩具筆。（圖／記者楊惠琪攝）

▲消保處抽查市售玩具筆，有2件品質不符規定。（圖／記者楊惠琪攝）

消保官王明德表示，這次抽查17件只有1件完全符合規定，其餘16件多為標示不符規定；具危險性、品質不符規定的有2件，其中不乏有小零件、磁鐵配件且容易脫落，若小孩誤食，後果不堪設想，已要求業者全面下架，並處以罰鍰。

經濟部標準檢驗局副組長鄭慶弘表示，已針對2件品質不符規定的玩具筆，依商品檢驗法開罰1萬元並要求不得再陳列銷售，後續也進一步追究製造商責任，另有1件商品業者因規避檢驗，開罰5萬7千元。

消保處處長鍾瑞蘭提醒，選購玩具筆時，除應注意有無商品檢驗標識外，亦應注意是否有標示原產地、使用注意事項及製造商或進口商等基本資料的繁體中文標示，並按相關注意事項或警語正確使用商品，尤其要避免選購零件容易鬆脫、恐有誤食之虞的玩具筆。

▲消保處抽查市售玩具筆。（圖／記者楊惠琪攝）

▲消保處公布市售玩具筆抽查結果。（圖／記者楊惠琪攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
今年首例本土登革熱！打破台南3年來0確診紀錄　可感染期曾赴3
快訊／已婚長官「傳露點照」給下屬　外交部要查
快訊／飛兒樂團鬧翻　Faye遭起訴
阿公性侵5歲小孫女！　趁阿嬤買菜下手
大咖韓女星酒駕出車禍！　醉到睡在駕駛座
彫博愛女亡！衝保母家動私刑「踹打呼巴掌」　判決出爐
快訊／陳綺貞溫情喊話舊愛鍾成虎　求好聚好散
快訊／金塊封王！　苦等47年隊史首冠
蔡阿嘎謝罪後首PO新片點閱曝光！　低成本恥爆：回歸初心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？她查辭典驚呆　原因曝光：不是改讀音

今年首例本土登革熱！打破台南3年來0確診紀錄　可感染期曾赴3縣市

消保處抽驗玩具筆　17件只有1件合格「兒童恐誤食小配件」

「宜專一線」搶通！170遊客受困太平山　今上午下山了

桃園航空城安置政策再推進　「購置減輕方案」拚明年底交屋

端午連假再釋第二波加班車！台鐵增開13列新自強號　6／15開搶

「發紫對流胞」排排站　大雨特報範圍出爐！周四起雨區擴展到全台

朱凱翔道歉文「2細節」被揪出！鄭家純幫署名　律師酸：這就是專業

被深綠名嘴罵腦殘！　財經網美公開私訊「搭訕不成就報復」

巴比妥「驗毛髮」31童家長有意願！衛福部曝「尿檢全陰」可能原因

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？她查辭典驚呆　原因曝光：不是改讀音

今年首例本土登革熱！打破台南3年來0確診紀錄　可感染期曾赴3縣市

消保處抽驗玩具筆　17件只有1件合格「兒童恐誤食小配件」

「宜專一線」搶通！170遊客受困太平山　今上午下山了

桃園航空城安置政策再推進　「購置減輕方案」拚明年底交屋

端午連假再釋第二波加班車！台鐵增開13列新自強號　6／15開搶

「發紫對流胞」排排站　大雨特報範圍出爐！周四起雨區擴展到全台

朱凱翔道歉文「2細節」被揪出！鄭家純幫署名　律師酸：這就是專業

被深綠名嘴罵腦殘！　財經網美公開私訊「搭訕不成就報復」

巴比妥「驗毛髮」31童家長有意願！衛福部曝「尿檢全陰」可能原因

搶下鐵橇打死鄰居！嘉義水上命案　衝突原因竟是門窗遭破壞

性平三法重點　鄭文燦：性騷擾樣態明確、第三方申訴處理機制

快訊／已婚男長官「傳露點照」給下屬　外交部要查

造鎮新案供給逾2500戶　高雄新市鎮房價站上3字頭

台南出現首例登革熱本土首例病例　應加強清除積水容器以免受罰

幼兒園餵毒案35人願意檢疫毛髮！　新北市府協助家長與業者談補償

新北幼兒園餵毒案延燒　鄭文燦：不該用的管制藥品不該出現

黃國昌喊提告　周玉蔻回擊：有沒有法律常識？我懶得告你啦！

林之晨球場砸水瓶　蔡明忠：「會有懲處」捐款發展基層籃球

現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？她查辭典驚呆　原因曝光：不是改讀音

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

行李放博愛座被公審！她PO車廂照反擊喊告

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面

她攀上玉山登山口石碑　玉管處回應

吃飽就想衝廁所！醫曝出現「3症狀」：恐已生病

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

首波梅雨「滯留鋒」猛灌　西台灣3天降雨紫爆

前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

台灣尾巴被掃到！　「一長條強對流雨帶」曝

郭台銘IG通話被打爆　限動發文了

更多熱門

相關新聞

好市多A肝莓果領慰問金竟要「拋棄一切權利」？北市府要求刪除

好市多A肝莓果領慰問金竟要「拋棄一切權利」？北市府要求刪除

知名連鎖量販店好市多傳出冷凍綜合莓、冷凍藍莓與冷凍草莓等產品，檢出有A肝病毒污染，目前已全面回收受待銷毀。好市多日前公布補償方案，但近來卻傳出要求消費者領取慰問金時須簽和解同意書，內容提及「拋棄一切權利」等文字，引發爭議。對此，台北市法務局主任消保官楊麗萍表示，26日已邀集好市多公司開會檢討，好市多允諾研議調整和解書。

好市多A肝莓果堆廠外爆腐爛惡臭　北市環保局下令改善

好市多A肝莓果堆廠外爆腐爛惡臭　北市環保局下令改善

好扯！領好市多毒莓慰問金「竟得簽和解書」　消保官要查

好扯！領好市多毒莓慰問金「竟得簽和解書」　消保官要查

「520」好日子已經重要上百年　標檢局：「計量」支持民生經濟永續發展

「520」好日子已經重要上百年　標檢局：「計量」支持民生經濟永續發展

好市多「A肝莓檢測費」擴大補償　會員同住者食用也納入

好市多「A肝莓檢測費」擴大補償　會員同住者食用也納入

關鍵字：

消保處玩具筆標準檢驗局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

資深歌手高雄離世！享壽68歲

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面