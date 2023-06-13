消保處抽驗玩具筆　17件只有1件合格「兒童恐誤食小配件」

▲消保處抽查市售玩具筆，17件只有1件合格。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

玩具筆因造型可愛，兼具把玩與書寫功能，是目前學童間的人氣商品。但行政院消費者保護處抽驗市售17件玩具筆，只有1件品質、標示完全符合規定；有2件品質檢測不符規定，有高達16件標示查核不符規定，提醒消費者選購玩具筆時應留意是否有檢驗標示，以及是否標示原產地、使用注意事項與製造商相關資訊等。

行政院消保處今（13日）舉行記者會公布市售玩具筆品質檢測及標查查核結果。消保官高賜忠指出，17件採樣玩具筆中，有2件品質檢測不符規定，包括鈕扣電池的電池盒未使用工具就可開啟、玩具配件磁性過高未通過檢測。

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高賜忠進一步指出，17件採樣玩具筆中，有高達16件標示不符規定，其中有13件無商品檢驗標識；16件商品標示不符規定的違規樣態以沒有繁體中文標示、未標示適用年齡、使用方法或注意事項警告標示等內容。





▲消保處抽查市售玩具筆，有2件品質不符規定。（圖／記者楊惠琪攝）

消保官王明德表示，這次抽查17件只有1件完全符合規定，其餘16件多為標示不符規定；具危險性、品質不符規定的有2件，其中不乏有小零件、磁鐵配件且容易脫落，若小孩誤食，後果不堪設想，已要求業者全面下架，並處以罰鍰。

經濟部標準檢驗局副組長鄭慶弘表示，已針對2件品質不符規定的玩具筆，依商品檢驗法開罰1萬元並要求不得再陳列銷售，後續也進一步追究製造商責任，另有1件商品業者因規避檢驗，開罰5萬7千元。

消保處處長鍾瑞蘭提醒，選購玩具筆時，除應注意有無商品檢驗標識外，亦應注意是否有標示原產地、使用注意事項及製造商或進口商等基本資料的繁體中文標示，並按相關注意事項或警語正確使用商品，尤其要避免選購零件容易鬆脫、恐有誤食之虞的玩具筆。





▲消保處公布市售玩具筆抽查結果。（圖／記者楊惠琪攝）