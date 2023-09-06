快訊／台中必比登豬腳店收小費　國稅局喊「有沒開發票」要查了

▲台中必比登名店喊「內用、外帶」收小費，國稅局直言要派員前往了解。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

連續登上4次必比登餐盤推介的台中富狀元豬腳，9月初在店內公告，「即日起外帶收5元小費、內用收10元小費」，要求消費者將小費「投入撲滿中」，引發網友反彈。對此，消保官康馨壬坦言，若店家有充分揭露資訊，消費者也願意買單，那此買賣交易就成立，沒有違法；不過國稅局則提到，店家收取小費也應開發票，會派人前往了解。

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▲富狀元老闆強調，國外也有收取小費情況，希望藉此鼓勵員工，用途也讓員工決定。（圖／記者許權毅攝）



消保官康馨壬提到，法規上並無「小費」說法，一般店家都是收取服務費用，惟店家應該充分告知消費者收取小費的原因，讓消費者決定是否要消費，不可在結帳時才告知，以免產生爭議。

▲富狀元對內用、外帶都收取小費，但竟是要求消費者將小費投入撲滿中，引發爭議。（圖／記者許權毅攝）



國稅局則表示，不論是小費、服務費，都算是店內銷售額，也應該納入發票之內，必須開發票，將派員前往了解情況。

▲富狀元強調收取小費是要鼓勵員工。（圖／記者許權毅攝）



富狀元表示，收取小費規定是從9月1日開始，消費者若覺得店員的服務好，想投就投，不想投也沒關係。而面對網友反彈，店家態度也強硬，直言「不會取消這項公告！」