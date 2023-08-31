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高雄27間必比登懶人包一次吃！交通局精美「美食地圖」被推爆

▲米其林必比登推介店家-廖記米糕。（圖／米其林官網）

▲高雄2023的必比登推介一共增加了9間，總數量來到27間。（圖／米其林官網）

記者柯振中／綜合報導

《臺灣米其林指南 2023》日前公布了必比登推介（Bib Gourmand）的名單，其中高雄有27家餐廳入選。對此，高雄市交通局特地製作了「米其林指南地圖」，將這些店家一一列出，同時也曝光了交通方式，每間店家都能透過捷運、公車及腳踏車到達，詳細攻略曝光後，立即引起饕客朝聖。

這次的必比登推介與去年相比，高雄多了9間店家，分別是廖記米糕、貳哥食堂、侯記鴨肉飯、昭明海產家庭料理、前金肉燥飯、阿香的廚房、APIS Grill、米院子油飯以及老爺美食館（鳳山），一共有27間入選，讓饕客們相當期待。

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▲米其林必比登推介店家-貳哥食堂。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼高雄的米其林必比登推介店家愈來愈多，交通局為此製作了美食地圖。（圖／高雄市觀光局提供）

▲米其林必比登推介店家-阿香的廚房。（圖／高雄市觀光局提供）

對此，高雄市府交通局特地整理了「必比登推介·高雄」的美食地圖，詳細列出了這些店家的所在地，同時也整理出交通方式，只要搭乘大眾運輸，就能夠到每間餐廳品嘗美食。

▼高雄市交通局製作了美食地圖，讓到訪的饕客可以一次吃爆。點圖可放大。（圖／高雄市交通局）

▲▼高雄市交通局製作了美食地圖，讓到訪的饕客可以一次吃爆。（圖／高雄市交通局）

交通局還說，除了搭乘公車、捷運以外，這27間必比登推介餐廳也可以透過騎腳踏車的方式抵達，用悠遊卡、一卡通就能租借的YouBike2.0，也能到達每間店家，拿著地圖絕對不怕迷路，十分方便。

地圖曝光以後，瞬間引發大量討論，不少饕客為此摩拳擦掌，準備大吃一頓，更是出言稱讚，「高雄市交通局的小編真的很棒很認真」、「一定要收藏」、「才剛想要找，竟然已經整理好，效率太驚人了」、「太優秀了！這個圖完美啊」、「已收藏，來去高雄吃爆。」

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