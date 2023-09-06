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必比登豬腳店收小費！老闆親曝「為員工謀福利」：問心無愧

▲富狀元小費爭議。（圖／記者許權毅攝）

▲富狀元小費引發網路爭論，老闆親上火線解釋原因。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

蟬聯必比登推介的知名豬腳店富狀元，因為實施「外帶收5元小費、內用收10元小費」引起熱議。蔡姓老闆今日親上火線回應，他表示「問心無愧」，其實並非強制收取，而這筆錢是希望鼓勵員工，能工作上「心情更好」，老闆不會經手，甚至有顧客投100元。店內客人看法也不一，有人認為外帶還收不合理，有人認為應該會看服務程度，才決定是否給予。

一張公告寫下「即日起，外帶收5元小費、內用收10元小費」立刻引起網路論戰。富狀元老闆蔡兆峻說，其實豬公擺在桌上已經一年多了，只是從2日開始正式公告，認為「有收小費為什麼不能公告？效果也可能更好一點」。

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▲富狀元小費爭議。（圖／記者許權毅攝）

至於收小費原因？蔡說，目的很簡單，就是為了讓員工福利更好一點，所有小費都屬於員工，老闆不會經手。蔡解釋，這種制度其實在美國、菲律賓都有，是想讓員工「服務的動力」更好，才會想到有小費方法，有時候客流量大，一天處理300單、500單，難免情緒會不好，加上曾在網路上看過，被批評店員態度差，才會想到此舉「平衡一下」，讓員工紓壓。

▲富狀元小費爭議。（圖／記者許權毅攝）

面對網路抨擊，店家是變相漲價「吃相難看」，蔡兆峻強調「問心無愧」，小費並不是強制，若是強制收取，就會在結帳時一起算，但是單純是告知，「你想要投，你就投，就是擺在桌上！」希望這個方式可以帶動好的循環，創造三贏，客人好、公司好以及員工好，如果是要變相漲價，還會做活動「每天送滷肉飯給有需要的人？」。

▲▼富狀元豬腳。（圖／記者許權毅攝）

有人質疑，店家是因為再度蟬聯必比登推介，才會開始收取小費。蔡回應，「那我不就加價就好了？怎麼頭腦這麼簡單？我只是要為員工謀福利，我要加價我也OK。」至於店面生意是否有受到影響？老闆則說，完全沒有，可能還生意更好！

▲▼富狀元豬腳。（圖／記者許權毅攝）

實際詢問消費者，一對夫妻認為，店家是說非強迫，但是都已經在店前、桌上貼出紙條，也只能投入，認為「內用收取還算合理，外帶就不適合」，平時在小吃店也不曾遇過類似情況。

另一組外帶客人則說，會看店家服務、環境等等，有時候去餐廳也會被收取服務費，結果根本沒服務，但是5元、10元無傷大雅，尚可接受。

▲▼富狀元豬腳。（圖／記者許權毅攝）

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