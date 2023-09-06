台中必比登4連霸豬腳店內用收10元小費　顧客怨：比漲價難接受

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友5日指控，台中獲得米其林必比登推薦的名店富狀元豬腳，在店外貼出一張公告，表明即日起外帶收5元小費、內用收10元小費，結帳時店員會提醒要把小費投進櫃檯的小豬裡面，讓他完全無法接受。對此，有網友傳訊息詢問店家，店家表示確實有收小費這件事情，目的是想鼓勵同仁，但顧客沒有投也不會說不行。

▲原PO對於內用、外帶要收小費感到不滿。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，台中名店富狀元豬腳在門口張貼公告，內容為「即日起外帶收5元小費、內用收10元小費」，消費結帳時，店員會提醒記得將小費投入櫃檯的小豬裡面，不投還不行，讓他覺得無法接受，「餐點漲價我能接受，強迫你投小費，我選擇抵制。」

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▲原PO文章全文截圖。

文章公開之後掀起網友熱議，吸引超過3000人按讚關注，力挺原PO的網友認為這是態度和觀感問題，「雖然5元、10元不多，但就是態度問題，而且這（是）世界首創了吧，外帶還要給小費，真的是第一次見」、「這家以前不會這樣，漲價我可以接受啊！畢竟東西真的挺好吃的，但『收小費』給人觀感就不好了」、「漲價我也覺得好一點」。

另一派網友則覺得店家的作法沒有不妥，「人家就先公告在外面了，能接受再消費，不能接受就找下一家，愛吃又愛靠腰」、「服務費可以，小費就不行的文化到底哪來的」、「無法接受，就不要消費，不就好了」、「去美國，小費20％都是正常的」。

▲左圖為網友傳訊息詢問店家。右圖為原PO希望店家出面說明。

對此，有網友好奇傳訊息詢問，店家回覆，確實是有小費這件事，老闆希望透過這個方式鼓勵同仁，讓服務更好，「不過如果真的沒投小費，也是不會說不行啦！」除了傳訊息者希望店家出面澄清之外，原PO也留言呼籲店家回應，畢竟網友詢問後獲得的說法，和實際消費後現場人員的說法不同。

不過，事情經過一夜發酵，富狀元豬腳尚未對此做出公開回應。《東森新媒體ETtoday》記者6日上午8時27分致電詢問此事，由於是非營業時間，店家人員接起電話後並未直接回應，僅要求稍晚再次致電，詳細狀況仍有待進一步確認。