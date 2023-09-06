真實薪資曝！靠小費「滿足員工」　富狀元老闆：這是額外小驚喜

記者許權毅／台中報導

台中豬腳名店富狀元向民眾加收小費引起網路熱議，老闆蔡兆峻強調「是為了讓員工心情更好」，才會想出此舉。蔡說，這些錢都屬於30多名員工，偶爾要喝飲料、小點心或是直接分，自己不會經手。記者詢問是否「加薪」能讓員工心情更好，蔡說，薪資是40k左右，還有三節獎金，並說「人永遠不滿足，我們是感官動物」，這是額外小驚喜。

▲富狀元小費爭議，老闆親上火線解釋，這筆錢是為了替員工謀福利，創造三贏。（圖／記者許權毅攝）



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實際觀看富狀元店裡，每張桌上都擺放著一只「豬公撲滿」，上頭貼著「請投入10元小費，全體員工感謝您。」蔡表示，這幾天實際看下來，不只是5元、10元，很多人都是20元、50元，甚至有人直接投入100塊都見。

蔡強調，是替員工謀福利，讓工作情緒更好，創造三贏。記者詢問，若要員工心情更好，是否提升薪資或是有獎金制度，更為適合？蔡透露，員工薪資約落在40k，扣掉勞健保也還有38k左右，加上三節獎金，每個月休6天，也有特休制度，很多人都是老員工了。

蔡接著說：「你要想人是感官動物，我們永遠不滿足，有實際看到的小費，是一種額外的小驚喜」，讓員工能紓壓。蔡表示，如果對外說出「小費制度全屬於員工」卻沒落實，早就會被員工給攻擊死了。

面對網路評論或是抨擊，蔡表示，這些制度都是經過討論，問心無愧，也不太會去看那些評論。