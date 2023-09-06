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潛望式鏡頭登場！iPhone 15四機型鏡頭升級大盤點

▲iPhone 15 Pro新色。（圖／9to5mac）

▲iPhone 15鏡頭變化盤點。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果每次升級iPhone，都會增強相機系統，即將到來的iPhone 15也不例外科技媒體MacRumors 也盤點蘋果四款 iPhone 15 系列機型相機可能的規格進化。

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus，主鏡頭為 4800 萬像素傳感器，f / 1.6 光圈，超廣角鏡頭為 1200 萬像素傳感器，f / 2.4 光圈。iPhone 15 和iPhone 15 Plus 的主鏡頭從 1200 萬升級到 4800 萬，從而提供更豐富的細節。兩款 iPhone 15 系列預估不會使用 iPhone 14 Pro上的 SONY IMX-803 圖像感應器，而是使用其它增強版 SONY 傳感器。

根據先前透露的訊息指出，蘋果為 iPhone 15 標準機型測試兩種不同配置，其中一款採用了傳聞中的堆疊式鏡頭傳感器系統，而另一款則沒有。目前尚不清楚零售版上是否存在堆疊傳感器系統，如果採用堆疊傳感器系統，可以優化快門速度，改進低光環境下的拍攝體驗。

▲iPhone 15外觀變化盤點。（圖／Phonearena）

▲iPhone 15拍照成像預計更加清晰。（圖／Phonearena）

iPhone 15 Pro 主鏡頭為 4800 萬像素，SONY IMX-803 圖像傳感器，f / 1.78 光圈，長焦鏡頭 1270 萬像素，f / 2.8 光圈，超廣角鏡頭 1340 萬像素，f / 2.2 光圈。iPhone 15 Pro 相機規格相比較前代，主要改進了長焦和超廣角鏡頭，提高了成像品質和更多細節。

iPhone 15 Pro Max 的主鏡頭為 4800 萬像素，SONY IMX-803 圖像傳感器，f / 1.78 光圈，長焦鏡頭為 1270 萬像素，f / 2.8 光圈，搭配潛望鏡，而超廣角鏡頭為 1340 萬像素，f / 2.2 光圈。

iPhone 15 Pro Max 的長焦鏡頭將配備全新的潛望式鏡頭，預估顯著改善變焦功能。iPhone 14 Pro Max僅限於3 倍變焦，但iPhone 15 Pro Max 預計將具有 5 倍至 10 倍變焦。

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