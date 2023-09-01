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果粉信仰考驗！　達人揭iPhone 15 Pro Max電池只比前代多2%

▲蘋果iPhone 15包裝盒渲染圖。（圖／推特）

▲蘋果iPhone 15包裝盒渲染圖。（圖／推特）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果秋季發表會時間終於確認，將在美國時間 9 月 12 日上午 10點、台北時間 9 月 13 日凌晨 1 點登場，手機的電池容量一直是使用者關注的焦點，然而爆料客 Majin Bu 在 X（推特）上發文指出，iPhone 15 Pro Max的電池容量恐怕不如預期。

Majin Bu表示，iPhone 15 Pro Max的電池容量為4422mAh，雖然比iPhone 15 Pro Max（4323mAh）有增加，但它應該要有更大幅度提升。

▲▼ 。（圖／翻攝自X@Majin Bu）

▲Majin Bu發文。（圖／翻攝自X@Majin Bu）

《IT之家》先前報導指出，有自稱深圳觀瀾富士康內部人士的網友爆料，iPhone 15系列電池容量相比上一代，提升幅度將非常有感，並進一步揭露容量為：iPhone 15：3877mAh、iPhone 15 Plus：4912mAh、iPhone 15 Pro：3650mAh、iPhone 15 Pro Max：4852mAh。不過此消息仍屬於爆料消息，與實際情況是否相符仍有待商榷，因此僅供參考，9月就會揭曉。

另外值得一提的是，iPhone 15 Pro系列將採用全新A17仿生晶片，採用台積電3奈米製程技術，比蘋果目前5奈米製程技術性能更高，同時還降低了35％的功耗，再配上電池大容量，一來一往之下，新機續行有望明顯提升。

iPhone 15 Pro系列從A16仿生晶片，升級到全新A17仿生晶片以外，iPhone 15 和iPhone 15 Plus也將延續前一代「晶片有別」策略，升級到A16仿生晶片。

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