翻轉職業刻板印象　竹市台灣女孩日9／24開跑

▲去年2022年女孩日資料照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2023新竹市台灣女孩日系列活動，將於9月24日在新竹空軍基地展開序幕，當天活動包含參訪新竹空軍基地隊史館及體驗基地內實際工作，並特邀幻象2000戰機女飛官蔣青樺以及女士官高至美分享工作日常及執行任務的經驗；此外，一系列的女孩日活動也在10月至11月陸續登場，歡迎體驗不同職場並願意嘗試挑戰自我的新竹市女孩們踴躍報名參加。

新竹市長高虹安表示，每年10月11日為聯合國宣布的「國際女孩日」，市府為響應聯合國重視投資及培力女孩，讓女孩獲得應有的人權與照顧，保障女孩在身心健康、教育、人身安全等權益，今年市府特別邀請新竹國軍基地合作，透過實際參訪國軍基地幻象2000戰機，讓女孩們體驗飛官及後勤維修工作執行，幻象2000女飛官蔣青樺少校與高至美士官長更親自分享軍職工作日常、如何挑戰自己，學習飛官及士官面對工作勤務的不畏懼精神，讓新竹市女孩勇敢做自己！

新竹市社會處長黃佳婷表示，今年女孩日主軸除了打破教育對女性選擇職業刻板印象外，亦希望落實食農教育精神，培養女孩「食農素養」，增加女孩對農業食物及環境的認識，所以今年女孩日活動除了空軍基地參訪外，更安排女孩的「真食物食農教育」烘焙課程、女青農工作日體驗及女孩攀岩等主題活動，歡迎有興趣的民眾把握體驗機會，千萬別錯過。

社會處表示，今年與財團法人勵馨社會福利事業基金會合作，除9月24日國軍新竹基地女飛官工作日參訪外，10月將辦理2場次食農教育的真食物烘焙課程，分別為10月14日由「酸女孩洋蔥媽媽」蔡靜如於新竹市婦女館帶來「女孩真食物小學堂」；10月29日邀請2022年獲得新竹市十大傑出農民的在地女青農陳靜怡擔任導師，帶領女孩們進入農場體驗農民栽作及採收農產品；11月18日辦理女孩攀岩體驗，邀請我國攀岩國手並有「攀岩界桂綸鎂」之稱的李虹瑩分享攀岩運動經驗，以激發女孩對運動的熱情及興趣！

社會處表示，今年女孩日活動主題豐富精彩，鼓勵竹市女孩共襄盛舉，9月24日「女飛官工作日-參訪3萬英呎的Girl’s Power」活動，將於9月8日中午開放報名，報名網址：https://s.yam.com/38Pek， 名額有限，額滿為止。 詳細活動訊息請參閱「新竹市政府社會處」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/societyhsinchu)。