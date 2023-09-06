　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

翻轉職業刻板印象　竹市台灣女孩日9／24開跑

▲去年2022年女孩日資料照。（圖／新竹市政府提供）

▲去年2022年女孩日資料照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2023新竹市台灣女孩日系列活動，將於9月24日在新竹空軍基地展開序幕，當天活動包含參訪新竹空軍基地隊史館及體驗基地內實際工作，並特邀幻象2000戰機女飛官蔣青樺以及女士官高至美分享工作日常及執行任務的經驗；此外，一系列的女孩日活動也在10月至11月陸續登場，歡迎體驗不同職場並願意嘗試挑戰自我的新竹市女孩們踴躍報名參加。

新竹市長高虹安表示，每年10月11日為聯合國宣布的「國際女孩日」，市府為響應聯合國重視投資及培力女孩，讓女孩獲得應有的人權與照顧，保障女孩在身心健康、教育、人身安全等權益，今年市府特別邀請新竹國軍基地合作，透過實際參訪國軍基地幻象2000戰機，讓女孩們體驗飛官及後勤維修工作執行，幻象2000女飛官蔣青樺少校與高至美士官長更親自分享軍職工作日常、如何挑戰自己，學習飛官及士官面對工作勤務的不畏懼精神，讓新竹市女孩勇敢做自己！

新竹市社會處長黃佳婷表示，今年女孩日主軸除了打破教育對女性選擇職業刻板印象外，亦希望落實食農教育精神，培養女孩「食農素養」，增加女孩對農業食物及環境的認識，所以今年女孩日活動除了空軍基地參訪外，更安排女孩的「真食物食農教育」烘焙課程、女青農工作日體驗及女孩攀岩等主題活動，歡迎有興趣的民眾把握體驗機會，千萬別錯過。

社會處表示，今年與財團法人勵馨社會福利事業基金會合作，除9月24日國軍新竹基地女飛官工作日參訪外，10月將辦理2場次食農教育的真食物烘焙課程，分別為10月14日由「酸女孩洋蔥媽媽」蔡靜如於新竹市婦女館帶來「女孩真食物小學堂」；10月29日邀請2022年獲得新竹市十大傑出農民的在地女青農陳靜怡擔任導師，帶領女孩們進入農場體驗農民栽作及採收農產品；11月18日辦理女孩攀岩體驗，邀請我國攀岩國手並有「攀岩界桂綸鎂」之稱的李虹瑩分享攀岩運動經驗，以激發女孩對運動的熱情及興趣！

社會處表示，今年女孩日活動主題豐富精彩，鼓勵竹市女孩共襄盛舉，9月24日「女飛官工作日-參訪3萬英呎的Girl’s Power」活動，將於9月8日中午開放報名，報名網址：https://s.yam.com/38Pek， 名額有限，額滿為止。 詳細活動訊息請參閱「新竹市政府社會處」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/societyhsinchu)。

ET快訊
切割NONO無用　虎霸雞排倒閉了
Lisa跳一半「半顆蜜臀掉出」！　畫面瘋傳
學者示警：還有更大地震！　「1周內特別留意」
姚明「決定」讓中華隊不能打！　籃協怒了：要求給解釋
快訊／全國首例！　修法第一隻黃牛抓到了
八方雲集爆「鍋貼有蛆」　衛生局稽查3缺失：最高可罰2億
三上悠亞「1夜輪約2超紅男偶像」！　極樂行程曝
LIVE／八方雲集爆有蛆「煎台140度不可能」　熱狗新歌抄襲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電台東區處漏夜搶修拚復電　仍有685戶停電中

台南真的很欠電！？　姚正玉痛批光電板罩頂連安平港美景也不放過！

紀念姊妹市20週年　新竹市、岡山市策劃學生攝影交流展

翻轉職業刻板印象　竹市台灣女孩日9／24開跑

機車車禍肇事逃逸　鑑識人員細心採證賴也賴不掉

小琉球八七高地公園爭議大　周春米宣布：無限期停止開發案

疫後觀光餐飲工作機會大增　專家建議工作先求有再求好

男喝茫斷片找嘸機車「以為被偷」　東港警一招搞定

愛子北漂養家卻於颱風前夕意外殞命　埔里警助身障婦申請急難金

屏東國中生沒搭上校車　冒雨走台1線上學…枋寮警1舉動超暖心

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

柯文哲新竹老家捲違建風波　柯媽落淚...哽咽喊「被欺負」

台電台東區處漏夜搶修拚復電　仍有685戶停電中

台南真的很欠電！？　姚正玉痛批光電板罩頂連安平港美景也不放過！

紀念姊妹市20週年　新竹市、岡山市策劃學生攝影交流展

翻轉職業刻板印象　竹市台灣女孩日9／24開跑

機車車禍肇事逃逸　鑑識人員細心採證賴也賴不掉

小琉球八七高地公園爭議大　周春米宣布：無限期停止開發案

疫後觀光餐飲工作機會大增　專家建議工作先求有再求好

男喝茫斷片找嘸機車「以為被偷」　東港警一招搞定

愛子北漂養家卻於颱風前夕意外殞命　埔里警助身障婦申請急難金

屏東國中生沒搭上校車　冒雨走台1線上學…枋寮警1舉動超暖心

分析／郭台銘終是會被沖走的木偶　總統對戰組合「三腳督」已定

快訊／國道10號西向仁武路段車輛追撞　駕駛受困車內

少年DIY「整條20cm插進陰莖」拿不出　醫一照驚見整團卡在膀胱

新疆水產「新鮮」陸續上市還外銷！　首批成熟螃蟹直送長三角　

染黑又染紅！民眾黨幹部被爆「洪門」背景　她酸：中國統戰夢幻選手

任賢齊被樂天女孩包圍！　被他爆料「1分鐘就不行了」

諷鍾小平「三進三出」國民黨、議員快落選　應曉薇重申參選到底

切割NONO仍驚爆收攤　虎霸雞排房東「開天價」招租

嚇死人！2男墓園放水雷炮發巨響　遭攔查竟稱「好玩」

ENERGY正式合體倒數！阿弟預約小巨蛋演唱會

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

阿姆坪防淤隧道　4小時沖刷20萬噸淤泥

暑期實習　政大生王瓈萱體會多元文化價值

台中登革熱再+1　10例近一半去過「這縣市」

即 ∕ 大雪山19.7公里坍方　道路中斷

大斗六文旦評鑑68果農比拼　甜度13滿分達2成

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時救回

花蓮岸際出現大量漂流木　尚未開放撿拾勿觸法

高雄財政局菸酒查緝專業一流　績效全國第一

何處淹水、沙包領取　水情看桃園APP報您知

姚正玉痛批光電板罩頂連安平港美景也不放過！

桃園鬧區突封路　竟是女子墜落死亡

台南登革熱破4千

小琉球八七高地爭議大　縣府：停止開發

更多熱門

相關新聞

竹市長者免費健檢9/1起開放預約

竹市長者免費健檢9/1起開放預約

112年度新⽵市老人免費健康檢查服務開跑，9月1日起長輩可以依意願向合作的醫療診所預約登記，額滿為止！今年新竹市政府攜手新竹台大分院新竹醫院、新⽵國泰綜合醫院、新竹⾺偕紀念醫院、國軍桃園總醫院新竹分院等11家醫療院所，提供8,629個名額，凡設籍竹市且年滿65歲以上長者（47年12⽉31⽇前出⽣者）皆可參加！

那魯灣部落前頭目黃清得模範父親

那魯灣部落前頭目黃清得模範父親

竹市社福卡服務再升級

竹市社福卡服務再升級

竹市暑期青年返鄉服務志工授證

竹市暑期青年返鄉服務志工授證

竹市「呷熊飽」餐食補助　暑期不中斷

竹市「呷熊飽」餐食補助　暑期不中斷

關鍵字：

新竹市社會處

讀者迴響

熱門新聞

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

許瑋甯驚傳「害怕同台吳慷仁」！

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

快訊／MC HotDog熱狗認了新歌抄襲！　道歉朱德庸：犯了低級嚴重錯誤

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

快訊／日圓好甜！現鈔驚見「0.21」字頭　10萬台幣多賺逾3萬日圓

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面