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重陽節系列活動　竹市長者免費健檢9／1起開放預約

▲新竹市長者免費健康檢查9月1日起開跑，歡迎長輩踴躍參加。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長者免費健康檢查9月1日起開跑，歡迎長輩踴躍參加。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

112年度新⽵市老人免費健康檢查服務開跑，9月1日起長輩可以依意願向合作的醫療診所預約登記，額滿為止！今年新竹市政府攜手新竹台大分院新竹醫院、新⽵國泰綜合醫院、新竹⾺偕紀念醫院、國軍桃園總醫院新竹分院等11家醫療院所，提供8,629個名額，凡設籍竹市且年滿65歲以上長者（47年12⽉31⽇前出⽣者）皆可參加！

新竹市長高虹安表示，新⽵市65歲以上⻑輩共6萬5,577名，占全市⼈⼝14%，市府重視長輩照顧，積極推動各項老⼈福利⼯作，包含每月發放安老津貼3千元、每年重陽禮金2千元、擴大敬老卡使用項目、假牙補助、免費長青學苑課程、免費健檢等，並設置76處共餐據點，市府將持續推展各項照顧長輩的福利措施，打造幸福友善的居住環境，讓長輩生活健康又安心。

高虹安說，重陽節前夕，市府除了致贈重陽敬老禮金外，也辦理老人免費健康檢查，照顧長輩的健康！今年免費健檢時間為9月11日至10月31日止，鼓勵長輩踴躍參加，透過健康檢查，為自己的健康把關！

72歲的王奶奶表⽰，1年前參加市府辦理的老人免費健康檢查，醫護人員發現王奶奶的肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）數值偏高，由醫院轉診及進行更精密的檢查，確認是肝癌初期，因為王奶奶及早發現也配合治療，因此癌細胞沒有擴散到其他部位，目前王奶奶身體狀況持續穩定，可以維持日常生活及定期回診，王奶奶感謝市府的老人免費健檢，讓長輩能為自己的身體健康把關，減少後續的醫療成本、頻繁回醫院治療及用藥，把寶貴的時間用來陪伴家人及含飴弄孫。

新竹市政府社會處長黃佳婷表示，今年老人免費健康檢查投入近803萬元經費，對象為設籍新竹市的65歲以上長輩，合作醫療院所有新竹台大分院新竹醫院、新⽵國泰綜合醫院、新竹⾺偕紀念醫院、國軍桃園總醫院新⽵分院、南⾨綜合醫院、新⽣醫院、和平醫院、安慎診所、億安診所、陳建銘婦產科診所及陳志成耳鼻喉科診所。

社會處表示，今年健檢項目有醣化血紅素、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析TSH(EIA/LIA)、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、尿酸、量腰圍等項目，提醒健檢當天須攜帶身分證、印章及健保卡。此外，民眾也可鼓勵家中⻑輩參加，了解長輩的身體健康變化。如有老⼈免費健康檢查相關諮詢需求，歡迎撥打1999或社會處專線03-5352653洽詢。

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