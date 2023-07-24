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那魯灣部落前頭目黃清得傳承原民文化　獲選竹市模範父親

▲黃清得頭目(右一)致力於阿美族文化傳承，曾擔任新竹市那魯灣協會理事長。（圖／新竹市政府提供）

▲黃清得頭目(右一)致力於阿美族文化傳承，曾擔任新竹市那魯灣協會理事長。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

父親節前夕，新竹市政府遴選表揚模範父親，有許多各行各業的爸爸獲得各界肯定。新竹市政府社會處表示，今年獲選為「毅力爸爸」的71歲黃清得先生，在竹市海山漁港生活將近30多年，他是那魯灣部落的前頭目，也是新竹市那魯灣生活互助協會第一屆理事長，新竹市長高虹安表示，黃頭目將傳統的部落豐年祭帶進新竹市，在文化傳承上也透過音樂藝術展現，讓部落豐華再現，活力滿滿的正能量，當選「毅力爸爸」實至名歸。

黃清得頭目育有一子，早年傾全力培育下一代，為了給孩子更好的教育、讓妻兒有更好的生活，不畏辛苦做著板模工作多年，夏天揮汗如雨、冬天寒風刺骨，一人撐起家庭經濟重擔。黃頭目在辛勤的工作之餘，也沒有忽略的孩子的教育，尤其著重身教、言教、品德教導，如今孩子長大成人，也有3個孫子陪伴在側，享天倫之樂。

黃頭目在工作及教養之餘，也致力於阿美族的文化傳承，他擔任新竹市那魯灣協會理事長期間，更是台灣西海岸唯一靠海的阿美族部落「那魯灣聚落」重要推手之一。已經在此生活30多年的黃頭目，跟著那魯灣聚落一起成長，每年辦理傳統「豐年祭」部落活動，藉著這份延續的力量，使族人不忘記身為原住民的身分及傳承責任，讓族人的傳統文化與祖靈情感生生不息延續下去，同時讓下一代看見這份屬於阿美族的堅持與執著。

社會處長黃佳婷表示，那魯灣豐年祭是每年阿美族重要的傳統部落文化盛事，由頭目帶領族人進行祭典儀式與豐收舞蹈表演，族人們在民國78年就從台東成功鎮美山部落移居至新竹香山漁港，因爲就地取材打造家園，現在成爲極具傳統阿美族特色的那魯灣社區，爲新竹市帶來不同文化的豐富色彩，今年那魯灣豐年祭將於8月19日舉行，地點在那魯灣文化聚落旁，歡迎市民朋友共襄盛舉。

社會處表示，今年經過竹市三區區公所、社團及市府各局處遴選出的模範父親代表，包含：毅力爸爸、自力爸爸、給力爸爸、魔力爸爸與熱力爸爸，共有5類、171位爸爸獲選，將於7月29日在玄奘大學活動中心2樓元亨堂進行表揚。

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