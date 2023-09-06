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男喝茫斷片找嘸機車「以為被偷」　東港警一招搞定

▲東港警分局東濱派出所警員鄧伊作、吳享諾幫伍男找到他的機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東濱派出所警員鄧伊作、吳享諾幫伍男找到他的機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

伍姓男子日前在東港鎮參加廟會活動和友人相聚，飲酒過後直接斷片，忘記自己將機車停在哪裡，於是苦尋未果，最後決定求助於警方，經員警協助調閱周遭監視畫面，發現他的車子根本沒移動過，立馬幫他找到。

東港分局東濱派出所警員鄧伊作、吳享諾2員於日前擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案機車失竊，警方到場了解為伍男(61歲、住東港鎮)因前往豐漁街參加廟會活動、期間和友人飲酒，直接喝到斷片，連機車停在哪裡、車牌號碼都忘記了。

等廟會結束欲返家時，苦苦尋找車子未果，他嚇壞以為被偷了，隨即拿起電話報案。

員警進一步確認車牌號碼，利用車牌來調閱行車軌跡，發現伍男進入鎮內後，即未再有相關行蹤，因此警方研判伍男的機車可能停放在距離報案地點附近，員警進一步陪同至廟宇周遭尋找，果然眼尖的鄧員於廟方50公尺處尋獲車輛，結束了一場烏龍案件，伍男看著找回的車子，終於想起自己停放的位置，對於自己的行為，感到相當不好意思，並不斷向警方表示歉意，感謝警方積極協助。

東港警分局提醒民眾，如果會擔心忘記車子停放地點，可以先拍照記錄停放的位置，以避免虛驚一場找不到車輛，員警也不忘宣導交通安全，告知伍男飲酒後勿駕車，協助連繫家屬前來載回，獲家屬感謝。

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