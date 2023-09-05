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社會 社會焦點 保障人權

違停男不甩鳴笛勸離！被開單竟嗆聲　警吼11次蹲下...他秒慫

記者許權毅／台中報導

台中市一名48歲張男2日將機車違停在超商前，不理會一旁正在鳴笛勸離的員警，被員警開單後，反而暴怒開嗆，大聲質疑員警。員警怒斥張男「停在紅線大聲什麼？你再大聲試試看！」張男還一度回嗆「怕你喔？」直到員警強勢要求張男蹲下，他才認慫，乖乖就範。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名張男違停紅線，員警勸離卻不走，直到被開罰單還生氣嗆警察，最終被警察怒斥，才態度放軟。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼張男一度情緒激動，向員警大聲嗆聲，被員警怒斥。（圖／記者許權毅翻攝）
▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

大雅警分局頭家派出所員警2日12時許獲報，在潭子區榮興街一處超商前，有違停案件，員警到場後先鳴笛勸離，唯獨這名騎乘機車的張男「不鳥員警」，直接將機車停在紅線，大剌剌地進入超商消費。

張男出來後，看見員警開單告發，反而怒嗆警方，還一度將機車「扔在地上」向員警方向走近嗆「這裡是紅線？我有罵你嗎？」，員警見狀怒斥「你再對我大小聲試試看！」張男還回「怕你喔？」等語。

員警見張男出言辱警、態度囂張，馬上要求張男蹲下接受盤查，連續大吼11次「蹲下！你給我蹲下！」張男突然態度放軟，才乖乖配合。

警方說明，該名駕駛違規行為，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款依法製單，另對於遭警方告發違規停車後之失態言詞，該駕駛當下向警方表示歉意，並未依妨害公務或公然侮辱罪嫌送辦。

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