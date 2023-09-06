國慶4天連假！高鐵加開184列加班車　9／8開搶

▲ 高鐵國慶連假加開184班加班車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶4天連假將至，台灣高鐵今(6日)宣布，國慶疏運期10月6日至11日期間，將加開184班次列車，9月8日周五凌晨起開放訂票，另疏運期間也將提供2節到8節不等自由座服務。

高鐵今表示，國慶連假疏運期間，將加開184班次列車，包括南下80班、北上104班，加上原有班次總計提供1051列次疏運，各車次列車將自9月8日凌晨零時起開放購票。提醒旅客因疏運期間人潮眾多，需要搭乘對號座的旅客可預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省排隊時間。

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台灣高鐵指出，疏運期間各車次均配置2至8節不等之自由座車廂，高鐵各車站也將於疏運期間加派人力，協助引導旅客順利乘車，其中10月6日1337及1297車次、10月8日及10月9日之1336車次與10月10日1336、1698及1296車次，此7車次僅提供11到12車作為自由座車廂。同時該7班車次部分車站到站時間，將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，搭乘這7車次的旅客，要留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁。

另配合9月23日周六調整為補上班日，台灣高鐵也宣布，當天將增開3班次北上列車，服務通勤旅客需求，將併同國慶疏運9月8日開放購票。