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社會 社會焦點 保障人權

追撞瞬間影片曝！汐五高架貨車完全沒煞車　直衝排隊車釀3傷


記者戴上容／新北報導

國道一號汐五高架南下31.2公里處今5日下午2時許，發生嚴重事故！事故造成3人受傷2人送醫急救，稍早事故第一瞬間影片曝光，可見肇事小貨車不明原因，完全沒煞車直直衝向前方停等的車輛後側翻，前方2輛休旅車被小貨車強烈撞擊，其中一輛撞向一旁護欄，車體零件碎落滿地。

▲▼國道車禍 。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼國道一號汐五高架南下31.2公里處今5日發生嚴重事故！ 。（圖／翻攝自記者爆料網）

畫面中可見，肇事小貨車不明原因，未減速就直直衝向在國道上的停等車輛，前方2輛休旅車被小貨車強烈撞擊，其中一輛撞向一旁護欄，車頭、車尾凹陷，車體零件碎落滿地，另一輛休旅車前後方都有嚴重車損。

救護人員到場檢傷，事故共有3人受傷，其中兩人胸悶無明顯外傷送林口長庚救治，另一人手肘擦傷由現場救護人員包紮後未送醫，事故一度造成後方回堵約7公里，約1小時後成功排解。

國道警表示，初步研判，小貨車疑似因未注意車前狀況追撞前方2部小客車而肇事，小貨車側翻占用輔助及外側車道，3車駕駛酒測值皆為0，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警方呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

▲▼ 國道車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 國道車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 國道車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 國道車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 國道車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

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