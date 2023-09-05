前瞻治水計畫北市分0元　行政院：歷年已補助超過1800億

▲近年來氣候異常，常發生午後強降雨導致淹水的狀況。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

針對中央2500億前瞻治水預算，首都台北市僅分到0元一事，行政院發言人林子倫表示，歷年政府投資大台北地區治水經費已超過1800億，包含大台北防洪計畫第一至三期、基隆河治理工程及各項都市排水改善等計畫，台北市已達200年防洪頻率保護標準；林強調，中央政府會持續與包含台北市政府在內的各地方政府通力合作，研議改善各地淹水問題。

近來全球天氣走向極端氣候，台灣也不例外，考驗各縣市政府的基礎建設。台北市近來就常發生午後強降雨，導致市區內多處積淹水，特別是總統府周遭發生很多次，引發議員關注喊話市府改善。但北市府官員透露，中央訂定前瞻治水預算2500億，台北市身為首都，獲得的補助竟是「0元」。

行政院發言人林子倫5日表示，政府對於全國各地治水工程同等重視。事實上，歷年政府投資大台北地區治水經費已超過1800億，包含大台北防洪計畫第一至三期、基隆河治理工程及各項都市排水改善等計畫，台北市已達200年防洪頻率保護標準，並且都市排水系統也達每小時78毫米，為全國最完善。

「前瞻建設基礎主要目的為平衡城鄉建設落差、促進區域均衡發展。」林子倫強調，近年來在氣候變遷影響之下，各地短延時強降雨的發生機率逐漸增加，中央政府會持續與包含台北市政府在內的各地方政府通力合作，研議改善各地淹水問題，透過各項公共建設與監測系統提升，減少淹水發生機率，強化防災預警能力，讓極端氣候對於國人影響降到最低。