鄉民女神颱風天吃泡麵　遭「印度人」狂灌6005怒

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鄉民女神黃瓊慧颱風天吃泡麵　遭「印度人」狂灌6005怒

記者黃翊婷／綜合報導

「鄉民女神」桃園市議員黃瓊慧日前在臉書分享颱風天吃泡麵的照片，沒想到竟遭大量來自印度的帳號狂按憤怒的表情符號，最高一度飆至6005個怒，讓她感到好氣又好笑，「Excuse me？我吃來一客錯了嗎？」

桃園市議員黃瓊慧颱風天吃泡麵，被灌6005怒。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧桃園觀察日記）

▲黃瓊慧分享颱風天吃泡麵的照片。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧桃園觀察日記，下同。）

黃瓊慧3日在臉書發文，表示泡麵加起士等於美味，「來一客就是要吃鮮蝦魚板。颱風天大家都平安，我們已請市府相關局處嚴加戒備。」沒想到這篇文章引起部分人士不滿，還湧入大量帳號狂按憤怒的表情符號。

桃園市議員黃瓊慧颱風天吃泡麵，被灌6005怒。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧桃園觀察日記）

▲結果被按了6005個怒。

黃瓊慧5日再度發文，坦言沒想到吃泡麵會引爆眾怒，大多數帳號都來自印度，最高有6005人按怒，讓她感到好氣又好笑，「Excuse me？我吃來一客錯了嗎？」她甚至反過來要求網友推薦其他品牌的泡麵，「面對不明原因來按怒的敵人，我以吃他牌泡麵來反制」、「我剛PO文之後，印度人收回7個怒，好像也沒很氣的感覺，哈哈哈哈」、「好啦，下次換維力炸醬麵，還是什麼咖哩口味的泡麵來討好印度人～讓他們給我按笑臉」。

文章公開之後，大多數網友也覺得這個現象很奇特，並紛紛留言開玩笑，「可能印度沒有來一客」、「吃印度泡麵試試」、「可能沒有分別人吃」、「好扯」、「管他的，自己愛吃就好了」。

吃個來一客沒想到引爆6000印度人眾怒???????????? 好啦下次換維力炸醬麵???? 還是什麼咖哩口味的泡麵來討好印度人～讓他們給我按笑臉！！！

黃瓊慧 桃園觀察日記發佈於 2023年9月5日 星期二
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