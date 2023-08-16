桃園社會局視覺圖被控抄襲　鄉民女神曝原作者對話：丟臉丟到國外

記者黃翊婷／綜合報導

有網友日前在網路上發文表示，覺得桃園市社會局桃寶館開幕活動視覺設計圖，與國外插畫家的作品有不少雷同之處，掀起大眾熱議。桃園市議員、鄉民女神「qn」黃瓊慧15日公布與國外設計師Jessica Nielsen的對話內容，對方表明沒有任何在台灣的合作案，讓她感到很丟臉，希望市府各局處未來與設計者合作時能更謹慎以對，以免再次發生這種丟臉丟到國外的情況。

▲網友覺得桃寶館開幕活動視覺設計圖有抄襲嫌疑。（圖／翻攝自Facebook／靠北設計師）

一名網友10日在臉書「靠北設計師」發文表示，看到桃園桃寶館開幕活動視覺設計圖，比對Pinterest上找到的圖片，相似度非常高，順著看了同一位設計師的其他作品，發現台北市赴日參展的展場視覺設計圖也有不少雷同之處，「我是不太懂設計啦，但設計應該不是這樣做的吧，大家覺得這樣算抄襲嗎？」文章公開之後，掀起其他網友留言熱議。

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▲黃瓊慧公布與國外設計師的對話。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧）

桃園市議員黃瓊慧15日在臉書發文表示，因為看到靠北設計師這篇掀起熱議的文章，於是主動聯繫國外設計師Jessica Nielsen確認，沒想到對方回覆「沒有任何在台灣的合作案」、「未經許可使用我的作品真是令人難過」，讓傳訊息去確認的她也同感丟臉。

黃瓊慧強調，希望這位「抄襲別人作品的設計師」停止這種剽竊他人智慧財產權的行為，也希望市府各局處未來與設計師合作能夠更謹慎以對，「避免像這種丟臉丟到國外的情況發生」。

不過，針對網路上的議論，桃園市政府相關單位目前尚未回應。