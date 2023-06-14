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桃園某幼兒園女童遭摸肚撫胸！男保育員停職調查　教育局說話了

▲桃園市議員黃瓊慧昨晚指出，桃市某家非營利幼兒園男保育員遭家長指控，涉嫌觸摸女童衣服亮片，並在其肚子上游移數秒鐘，被懷疑女童性騷擾。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

▲桃園市議員黃瓊慧昨晚指出，桃市某家非營利幼兒園男保育員遭家長指控，涉嫌觸摸女童衣服亮片，並在其肚子上游移數秒鐘，被懷疑女童性騷擾。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧昨（13）日在臉書貼文，近期收到家長陳情案，指稱桃園市某家非營利幼兒園男保育員，竟佯稱女童身上亮片很漂亮，藉機觸碰在女童肚子至胸部處上游移，女童被觸摸返家後一直悶悶不樂，媽媽追問後才發現此事向園方反映卻遲遲未得到回應；桃園市教育局指出，教育局著手調查，男保育員已先調職並停職，目前已由審查委員會調查中，如涉及違法，該員一至四年或終身不得於幼兒園服務。

黃瓊慧在臉書指出，針對女童家長陳情案，有小班女童的男保育員假借女童衣服亮片很漂亮，在女童肚子至胸部間游移還停留數秒，女童回家後一直悶悶不樂、出現退化行為，甚至突然要吃奶嘴，對媽媽變得十分依賴，媽媽一問之下才知道孩子在校被男老師稱讚衣服胸前亮片很漂亮，所以被撫摸，孩子事後感到很不舒服不開心。

黃瓊慧貼文也指出，教導孩子保護自己、避免遭受性騷、性侵的繪本滿多的，透過繪本及故事，爸爸媽媽從小就給孩子灌輸正確的觀念，讓孩子了解到身體哪些部位是私人的、不應該被隨意觸碰。所以如果有被摸或者被騷擾之後不舒服的狀況，孩子也願意說出來。

▲桃園市議員黃瓊慧臉書提出，教導孩子保護自己免遭性騷擾、性侵繪本不少，讓孩子了解到身體不該被隨意觸碰。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

▲桃園市議員黃瓊慧臉書提出，教導孩子保護自己免遭性騷擾、性侵繪本不少，讓孩子了解到身體不該被隨意觸碰。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

黃瓊慧也呼籲桃園市教育局應該要積極介入調查，並強調這是一個性平案件，請尊重孩子身體的自主權，希望盡快給家長一個回應。

市府教育局回應指出，有關某幼兒園教保服務人員疑似不當觸碰幼兒案，教育局已於今年6月8日接獲民眾電話陳情，當日派員到園調查訪談相關人員及調閱監視錄影畫面，經查該名老師確有觸碰該生衣服亮片之情事。

教育局遂於6月9日召開教保相關人員違法事件調查處理審查小組會議討論決議，予以受理並提請認定委員會討論，如涉有教保服務人員條例第33條規定情形，則依該條例及相關規定辦理處幼兒園與該名教保員罰鍰，或審酌認定該員一至四年或終身不得於幼兒園服務。

教育局強調，本案男教保員目前已調離現職並予以停職，教育局已請該園檢討改善與督導該園加強教職員相關專業知能，後續亦將派員輔導與加強不定期稽查。教育局已於9日電話聯絡家長說明目前調查情形、後續處理流程及協助安排轉介至鄰近幼兒園，並將協助該生並安排專業輔導人員對該生進行心理輔導，後續將再持續追蹤該園改善及幼兒輔導情形。

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